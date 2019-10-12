Відео найяскравіших моментів матчу Україна – Литва



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Свято перемоги ФФУ

Перемогу нашій команді ґарантував дубль Руслана Малиновського

Пізно ввечері у п’ятницю, 11 жовтня, національна збірна України з футболу здобула п’яту в шести матчах перемогу у відбірній кампанії чемпіонату Європи-2020, здолавши у Харкові 2:0 Литву. Перемогу нашій команді приніс дубль півоборонця Руслана Малиновського.

Зупинити Україну на шляху до фінальної частини Євро-2020 тепер може тільки диво. Для цього українцям спершу треба програти 14 жовтня у Києві чинним чемпіонам Європи португальцям, які сьогодні перемогли Люксембург, а в заключному турі поступитися з різницею мінімум у шість м’ячів сербам.