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    Збірна України не гратиме в Росії на Євро-2020

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    Євро-2020 - Збірна України не гратиме в Росії на Євро-2020
    Євро-2020
    УЄФА

    Футбольні збірні України та Росії розведуть на груповому етапі чемпіонату Європи

    Збірна України з футболу не гратиме в російському Санкт-Петербурзі в разі виходу в фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року.

    За регламентом жеребкування Євро-2020 українська та російська збірні не зійдуться між собою на груповому етапі. При цьому команда України може зіграти в Санкт-Петербурзі в плей-оф чемпіонату Європи.

    Також під час жеребкування Євро2020 розводитимуть команди Вірменії та Азербайджану, Іспанії та Гібралтару, Косово та Сербії з Боснією і Герцеговиною.

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