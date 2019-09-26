Збірна України не гратиме в Росії на Євро-2020
Євро-2020
УЄФА
Футбольні збірні України та Росії розведуть на груповому етапі чемпіонату Європи
Збірна України з футболу не гратиме в російському Санкт-Петербурзі в разі виходу в фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року.
За регламентом жеребкування Євро-2020 українська та російська збірні не зійдуться між собою на груповому етапі. При цьому команда України може зіграти в Санкт-Петербурзі в плей-оф чемпіонату Європи.
Також під час жеребкування Євро2020 розводитимуть команди Вірменії та Азербайджану, Іспанії та Гібралтару, Косово та Сербії з Боснією і Герцеговиною.
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