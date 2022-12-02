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Відомий журналіст звинуватив збірну Іспанії у нечесній грі на мундіалі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Відомий журналіст звинуватив збірну Іспанії у нечесній грі на мундіалі
Іспанські футболісти могли навмисно злити гру збірній Японії
фото: AFP

Іспанія без проблем могла посісти перше місце у своїй групі

Відомий футбольний журналіст Ігор Циганик вважає, що збірна Іспанії спеціально поступилася національній команді Японії (1:2), щоб здобути простіший шлях до фіналу Чемпіонату світу – 2022. Таку заяву зробив журналіст Ігор Циганик у свєму Twitter.

Іспанія без проблем могла посісти перше місце у своїй групі. Для цього їм достатньо було зіграти в нічию з японцями, але цього не сталося. На думку Циганика, іспанські футболісти навмисно злили гру збірній Японії.

«Ось мені цікаво, як тепер футболісти збірної Іспанії з цим житимуть? Невже їм не соромно?» – написав Циганик у Twitter.

Відомий журналіст звинуватив збірну Іспанії у нечесній грі на мундіалі фото 1

Зазначимо, що подібні питання мають цілком логічні аргументи. На перше місце цієї групи в 1/8 фіналу чекала зустріч зі збірною Хорватії, водночас для другої команди буде суперник значно слабшим – Марокко. Також володар другого місця надалі уникає зустрічі зі збірною Бразилії до 1/4 фіналу.

Також поразка іспанців вплинула і на збірну Німеччини, яка у разі їх перемоги могла опинитися на другому місці в групі, але покинула турнір.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Японія Іспанія ЧС-2022 Ігор Циганик

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