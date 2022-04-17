Відразу 14 футболістів та тренерів «Прикарпаття» вступили до лав ЗСУ

«Нас вже познайомили з автоматом: навчили розбирати, чистити та стріляти», – півзахисник «Прикарпаття» Цюцюра

14 футболістів «Прикарпаття» і тренери івано-франківського клубу вступили до лав Збройних сил України.

Всі вони вже склали присягу на вірність українському народові.

«Був страх не те що служити, був страх не заважати, бо тут професіонали своєї справи. Вони добре знають, чим займатися. Це як взяти в професійну команду футболіста з району, він лише заважатиме. Це так само як і взяти футболіста в армію, який нічого не вміє. Саме це трохи стримувало – не бути тягарем», – сказав півзахисник «Прикарпаття» Василь Цюцюра.

За його словами, коли військовий комісар пояснив гравцям, що їх будуть поступово готувати, дадуть ази та покажуть, як тримати зброю, воювати та захищати Україну, то вони прийняли рішення і вступили в ЗСУ.

«Нас вже познайомили з автоматом: навчили розбирати, чистити та стріляти. Все поступово. Заходимо в караул, несемо службу», – зазначив Цюцюра.

Нагадаємо, третина іноземних футболістів уже втекла з підсанкційної Росії.

Джерело: Трибуна