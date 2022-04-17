«Фашистські есмінці позначали літерою «Z». Пророчий мультик 1973 року наробив галасу у мережі
Користувачі мережі побачили чимало збігів у старому радянському мультфільмі
У соціальних мережах активно обговорюють радянський мультфільм «Скарби затонулих кораблів». Мультик виробництва кіностудії «Союзмультфільм» побачив світ ще у 1973 року.
Згідно з сюжетом, троє дітей шукали в морі затонулий корабель із золотом, щоб допомогти хлопчику з Африки на ім'я Мвамба і дітям з його країни.
На пошук герої стрічки вирушили на підводному кораблі під назвою «Нептун».
Пізніше вони все ж відшукали затонулий корабель, на судні якого побачили літеру «Z».
«Все зрозуміло, це фашистський есмінець. Я читав. Фашистські есмінці позначалися літерою Z», – каже один з героїв мультфільму.
Користувачі соцмереж також зазначають, що мультфільм почали видаляти через збіги з реальністю.
13 квітня флагман Чорноморського флоту був уражений двома українськими проти корабельними ракетами «Нептун».
Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».