«Фашистські есмінці позначали літерою «Z». Пророчий мультик 1973 року наробив галасу у мережі

Саме цей кадр з мультфільму наразі жваво обговорюють в Інтернеті

Користувачі мережі побачили чимало збігів у старому радянському мультфільмі

У соціальних мережах активно обговорюють радянський мультфільм «Скарби затонулих кораблів». Мультик виробництва кіностудії «Союзмультфільм» побачив світ ще у 1973 року.

Згідно з сюжетом, троє дітей шукали в морі затонулий корабель із золотом, щоб допомогти хлопчику з Африки на ім'я Мвамба і дітям з його країни.

На пошук герої стрічки вирушили на підводному кораблі під назвою «Нептун».

Пізніше вони все ж відшукали затонулий корабель, на судні якого побачили літеру «Z».

«Все зрозуміло, це фашистський есмінець. Я читав. Фашистські есмінці позначалися літерою Z», – каже один з героїв мультфільму.

Користувачі соцмереж також зазначають, що мультфільм почали видаляти через збіги з реальністю.

13 квітня флагман Чорноморського флоту був уражений двома українськими проти корабельними ракетами «Нептун».

Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».