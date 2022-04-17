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    «Фашистські есмінці позначали літерою «Z». Пророчий мультик 1973 року наробив галасу у мережі

    Саме цей кадр з мультфільму наразі жваво обговорюють в Інтернеті - «Фашистські есмінці позначали літерою «Z». Пророчий мультик 1973 року наробив галасу у мережі
    Саме цей кадр з мультфільму наразі жваво обговорюють в Інтернеті

    Користувачі мережі побачили чимало збігів у старому радянському мультфільмі

    У соціальних мережах активно обговорюють радянський мультфільм «Скарби затонулих кораблів». Мультик виробництва кіностудії «Союзмультфільм» побачив світ ще у 1973 року.

    Згідно з сюжетом, троє дітей шукали в морі затонулий корабель із золотом, щоб допомогти хлопчику з Африки на ім'я Мвамба і дітям з його країни.

    На пошук герої стрічки вирушили на підводному кораблі під назвою «Нептун».

    Пізніше вони все ж відшукали затонулий корабель, на судні якого побачили літеру «Z».

    «Все зрозуміло, це фашистський есмінець. Я читав. Фашистські есмінці позначалися літерою Z», – каже один з героїв мультфільму.

    Користувачі соцмереж також зазначають, що мультфільм почали видаляти через збіги з реальністю.

    13 квітня флагман Чорноморського флоту був уражений двома українськими проти корабельними ракетами «Нептун».

    Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».

    Теги: росія окупанти війна мультфільм Україна окупація #stoprussia
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    «Фашистські есмінці позначали літерою «Z». Пророчий мультик 1973 року наробив галасу у мережі