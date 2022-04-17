Виробники зенітно-ракетних комплексів у Росії зупиняють роботу: працівників женуть на війну

Заводи-виробники зенітно-ракетних комплексів у Росії зупиняють роботу. Працівників відправляють у відпустку або ж на війну проти України. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Виробничі потужності «Ульяновського механічного заводу» (АТ «УМЗ», Ульяновськ) фактично зупинено. «УМЗ» – виробник радіолокаційних систем та засобів протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності для сухопутних військ ЗС РФ (ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗГРК «Тунгуска»)», – зазначили у розвідці.

Наголошується, що російські заводи зупиняють виробництво через використання великої кількості комплектуючих та електронних компонентів у виготовленні продукції військового призначення. Зокрема, Німеччина була постачальником ВПК, однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну – країна відмовилась від зв’язків з окупантом.

Сьогодні ж керівництво заводу шукає можливість обійти санкції та продовжити постачання через треті країни.

«Працівникам надають вибір: йти у неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні. Рекомендована посада – «оператор-навідник» ЗРК «Бук». Пропонована зарплатня – 50 тис. рублів на місяць», – додає пресслужба.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що втрати українські армії у війні з Росією приблизно у 10 разів менші, ніж в окупантів.