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    Виробники зенітно-ракетних комплексів у Росії зупиняють роботу: працівників женуть на війну

    Керівництво заводу шукає можливість обійти санкції та продовжити постачання через треті країни - Виробники зенітно-ракетних комплексів у Росії зупиняють роботу: працівників женуть на війну
    Керівництво заводу шукає можливість обійти санкції та продовжити постачання через треті країни
    фото з відкритих джерел

    Виробництво зупиняється через нестачу великої кількості комплектуючих та електронних компонентів

    Заводи-виробники зенітно-ракетних комплексів у Росії зупиняють роботу. Працівників відправляють у відпустку або ж на війну проти України. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

    «Виробничі потужності «Ульяновського механічного заводу» (АТ «УМЗ», Ульяновськ) фактично зупинено. «УМЗ» – виробник радіолокаційних систем та засобів протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності для сухопутних військ ЗС РФ (ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗГРК «Тунгуска»)», – зазначили у розвідці.

    Наголошується, що російські заводи зупиняють виробництво через використання великої кількості комплектуючих та електронних компонентів у виготовленні продукції військового призначення. Зокрема, Німеччина була постачальником ВПК, однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну – країна відмовилась від зв’язків з окупантом.

    Сьогодні ж керівництво заводу шукає можливість обійти санкції та продовжити постачання через треті країни.

    «Працівникам надають вибір: йти у неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні. Рекомендована посада – «оператор-навідник» ЗРК «Бук». Пропонована зарплатня – 50 тис. рублів на місяць», – додає пресслужба.

    Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що втрати українські армії у війні з Росією приблизно у 10 разів менші, ніж в окупантів.

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    Теги: росія окупанти санкції війна Бук Україна окупація #stoprussia
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    Виробники зенітно-ракетних комплексів у Росії зупиняють роботу: працівників женуть на війну