Причина - дискваліфікація та перебір жовтих карток

Два півзахисники і оборонець «Динамо» не візьмуть участі в матчі 20-го туру Прем'єр-ліги України. Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги України. І Бесєдін, і Буяльський, І Хачеріді пропустять гру з «Олімпіком» через дискваліфікацію. Перший отримав червону картку в останній зустрічі УПЛ проти



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Віталій Буяльський. Фото: ФК Динамо

Причина - дискваліфікація та перебір жовтих карток

Два півзахисники і оборонець «Динамо» не візьмуть участі в матчі 20-го туру Прем'єр-ліги України.

Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги України.

І Бесєдін, і Буяльський, І Хачеріді пропустять гру з «Олімпіком» через дискваліфікацію.

Перший отримав червону картку в останній зустрічі УПЛ проти «Олександрії», в другого – перебір жовтих карток, а третій не зіграє в цьому матчі через поведінку в поєдинку з «Олександрією».

Нагадаємо, що матч 20-го туру УПЛ між «Динамо» та «Олімпіком» відбудеться 18-го лютого.

Час початку зустрічі – 17:00.

Раніше стало відомо, що «Динамо» і «Шахтар» зіграють в останньому турі другого етапу Прем'єр-ліги України.

Раніше повідомлялося, що київське «Динамо» дозаявило на весняну частину чемпіонату України сезону-2017/18 відразу кількох нових виконавців.

Також повідомлялося, що «Динамо» з квітня не зможе проводити деякі домашні матчі на НСК «Олімпійський».

Також на матчі Ліги Європи був дозаявлений новачок Денис Бойко, який перебрався в столичний клуб на правах оренди з турецького «Бешикташа».

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст «Динамо» поїхав на заробітки до Росії.