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    Відразу три основні гравці «Динамо» пропустять матч проти «Олімпіка»

    Причина - дискваліфікація та перебір жовтих карток
    Два півзахисники і оборонець «Динамо» не візьмуть участі в матчі 20-го туру Прем'єр-ліги України. Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги України. І Бесєдін, і Буяльський, І Хачеріді пропустять гру з «Олімпіком» через дискваліфікацію. Перший отримав червону картку в останній зустрічі УПЛ проти
    • Сьогодні, 19:44
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    Віталій Буяльський. Фото: ФК Динамо
    Віталій Буяльський. Фото: ФК Динамо

    Причина - дискваліфікація та перебір жовтих карток

    Два півзахисники і оборонець «Динамо» не візьмуть участі в матчі 20-го туру Прем'єр-ліги України.

    Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги України.

    І Бесєдін, і Буяльський, І Хачеріді пропустять гру з «Олімпіком» через дискваліфікацію.

    Перший отримав червону картку в останній зустрічі УПЛ проти «Олександрії», в другого – перебір жовтих карток, а третій не зіграє в цьому матчі через поведінку в поєдинку з «Олександрією».

    Нагадаємо, що матч 20-го туру УПЛ між «Динамо» та «Олімпіком» відбудеться 18-го лютого.

    Час початку зустрічі – 17:00.

    Раніше стало відомо, що «Динамо» і «Шахтар» зіграють в останньому турі другого етапу Прем'єр-ліги України.

    Раніше повідомлялося, що київське «Динамо» дозаявило на весняну частину чемпіонату України сезону-2017/18 відразу кількох нових виконавців.

    Також повідомлялося, що «Динамо» з квітня не зможе проводити деякі домашні матчі на НСК «Олімпійський».

    Також на матчі Ліги Європи був дозаявлений новачок Денис Бойко, який перебрався в столичний клуб на правах оренди з турецького «Бешикташа».

    Раніше повідомлялося, що колишній футболіст «Динамо» поїхав на заробітки до Росії.

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