Відразу три основні гравці «Динамо» пропустять матч проти «Олімпіка»
- Сьогодні, 19:44
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Причина - дискваліфікація та перебір жовтих карток
Два півзахисники і оборонець «Динамо» не візьмуть участі в матчі 20-го туру Прем'єр-ліги України.
Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги України.
І Бесєдін, і Буяльський, І Хачеріді пропустять гру з «Олімпіком» через дискваліфікацію.
Перший отримав червону картку в останній зустрічі УПЛ проти «Олександрії», в другого – перебір жовтих карток, а третій не зіграє в цьому матчі через поведінку в поєдинку з «Олександрією».
Нагадаємо, що матч 20-го туру УПЛ між «Динамо» та «Олімпіком» відбудеться 18-го лютого.
Час початку зустрічі – 17:00.
Раніше стало відомо, що «Динамо» і «Шахтар» зіграють в останньому турі другого етапу Прем'єр-ліги України.
Раніше повідомлялося, що київське «Динамо» дозаявило на весняну частину чемпіонату України сезону-2017/18 відразу кількох нових виконавців.
Також повідомлялося, що «Динамо» з квітня не зможе проводити деякі домашні матчі на НСК «Олімпійський».
Також на матчі Ліги Європи був дозаявлений новачок Денис Бойко, який перебрався в столичний клуб на правах оренди з турецького «Бешикташа».
Раніше повідомлялося, що колишній футболіст «Динамо» поїхав на заробітки до Росії.