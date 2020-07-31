Відроджений хокейний «Сокіл» визначився з тренером



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Олег Шафаренко вперше спробує себе в статусі головного тренера Світлина - ХК «Донбас»

За команду візьметься 38-річний Олег Шафаренко

Директор ДЮСШ «Сокіл» Костянтин Сімчук назвав прізвище головного тренера відродженого кілька тижнів тому хокейного клубу «Сокіл», який розпочне виступи в Українській хокейній лізі з сезону-2020/2021. Як говорилося раніше, наставником киян буде колишній нападник збірної України, вихованець «Сокола» Олег Шафаренко.

Шаференко народився 31 жовтня 1981 року в Києві. Тренуватися в соколівській школі розпочинав під керівництвом клубної легенди Анатолія Дьоміна.

Виступи на професійному рівні розпочинав у сезоні-1997/1998 у складі київського «Беркута». У наступному чемпіонаті повернувся в «Сокіл», трохи повиступав за столичну «Крижинку», а виступи за основний склад «соколят» розпочав з сезону-1999/2000. Загалом за «Сокіл» відіграв 7 років (1999-2004, 2008-2009) і став з клубом чемпіоном СЄХЛ-1999 і триразовим чемпіоном України (1999, 2004, 2009). У сезоні-2008/2009, коли кияни виступали в другому російському дивізіоні, Олег у 63-х матчах набрав 40 (20 шайб + 20 асистів) очок. У плей-оф того сезону нападник у 4-х матчах набрав 3 (1+2) очки.

У 2003-2004-му Шафаренко виступав у другому російському дивізіоні за московський «Спартак», а найліпше розкрився, перейшовши влітку 2004-го у білоруське «Хімволокно» з Могильова. У складі команди Олег провів два дуже яскравих сезони (у 99-ти матчах регулярного чемпіонату Білорусі набрав 92 (30+62) очки; у плей-оф – 18 матчів, 10 (5+5) очок). У цей час навіть велася мова про можливе прийняття Шафаренком білоруського громадянства, але до цього, на щастя, справа не дійшла.

Олег Шафаренко відіграв за збірну України 55 матчів

У сезоні-2006/2007 Олег перейшов у мінське «Динамо» і став з клубом чемпіоном Білорусі. Його статистика у чемпіонському сезоні – 50 матчів, 49 (14+35) очок у регулярному чемпіонаті; 12 матчів, 12 (2+10) очок у плей-оф.

Вдруге в мінське «Динамо» Шафаренко повернувся в сезоні-2009/2010 і відіграв 21 матч, у яких закинув 2 шайби і віддав 4 передачі, в регулярному чемпіонаті КХЛ. Між тим Олег встиг вдруге стати чемпіоном Білорусі в складі мінського «Кераміна». Правда, грав у сезоні-2007/2008 не надто багато: 10 матчів, 2 голи + 2 передачі у регулярному чемпіонаті; 10 матчів, 15 (5+10) очок у плей-оф.

У згадуваному вже сезоні-2009/2010 Шафаренко, крім мінського «Динамо» грав за солігорський «Шахтар» і теж мав гарні показники: 34 очки (14+20) у 24-х матчах регулярного чемпіонату Білорусі та 16 (5+11) очок у 14-ти поєдинках плей-оф.

У 2010/2011-му Шафаренко здобув спершу здобув Кубок Білорусі, Континентальний кубок, а потім і третій у кар’єрі титул чемпіона країни в складі мінської «Юності». За цю команду Олег з перервами грав дуже довго – з 2010-го по 2016 роки. Вдруге з «Юністю» Шафаренко здобув чемпіонство у 2016-му. У регулярному чемпіонаті Білорусі він зіграв за мінчан 172 матчі і набрав 183 (50+133) очки; у плей-оф – 41 матч, 45 (9+36) очок.

Найкращі роки Шафаренко-гравець провів у складі мінської «Юності»

Також Олег провів два сезони у складі донецького «Донбаса». Першу в сезоні-2011/2012 грав з донеччанами у вищій лізі РФ (53 матчі, 33 (17+16) очок у регулярці; 9 матчів, 1 передача у плей-оф). В 2016/2017-му Шафаренко виступами за «Донбас» у чемпіонаті України завершив кар’єру. Олег став чотириразовим чемпіоном, принісши команді 40 (13+27) очок у 35-ти матчах регулярного чемпіонату і 4 (1+3) – в 11-ти іграх плей-оф.

У складі національної збірної України провів 55 матчів, закинув 14 шайб і віддав 35 передач. Учасник двох чемпіонатів світу в елітному дивізіоні (2006, 2007).

Після завершення кар’єри був асистентом головного тренера збірної України у 2018-2019 роках.

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