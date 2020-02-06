Фото як вирок: за п’ять років Україну залишило 16 із 29-ти хокеїстів. І то лише з однієї команди



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Ці соколята ще в Україні. Але чи надовго? Іван Вербицький

Тим часом, керівники нашого спорту мізкують над тим, чи буде невідкрита ковзанка прибутковою

Вашій увазі – пересічна, на перший погляд, світлина. Але лише на перший погляд.

То – командне фото юних хокеїстів київського «Сокола» 2004 року народження у сезоні-2014/2015. Тоді їм було по десять-одинадцять років.

З того часу минуло трохи більше п’яти років. Згідно з нашою інформацією, із 29-ти хлопчиків, які входили в ту команду, Україну наразі залишило 16 (!). Більшість із тих юнаків зараз тренується і виступає в Словаччині, дехто – в Росії. акож юних талантів радо прйнялі Австрія, Словенія, Фінляндія та США.

Ці соколята нині розлетілися по світу

І то якщо мова тільки про «Сокіл», і тільки про 2004 рік народження. Так само багато ровесників цих дітей повиїжджало за кордон із іншої відомої київської хокейної школи з назвою «Крижинка». Вони теж грають у Словаччині, Росії, а окремі переїхали у Фінляндію.

Не бракує українців 2004 року народження (не лише киян) у хокейних академіях США і Канади.

А тим часом заступник міністра культури, молоді і спорту Володимир Шумілін на нещодавній зустрічі, присвяченій можливій передачі в оренду спорткомплексу «Авангард» у Києві, сказав, що відкриваючи об’єкт, він має найперше дбати про його прибутковість.

Між тим, у понад п’ятимільйонному Києві залишилося всього дві ковзанки, придатних для гри у хокей.