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    Фото як вирок: за п’ять років Україну залишило 16 із 29-ти хокеїстів. І то лише з однієї команди

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    Ці соколята ще в Україні. Але чи надовго? - Фото як вирок: за п’ять років Україну залишило 16 із 29-ти хокеїстів. І то лише з однієї команди
    Ці соколята ще в Україні. Але чи надовго?
    Іван Вербицький

    Тим часом, керівники нашого спорту мізкують над тим, чи буде невідкрита ковзанка прибутковою

    Вашій увазі – пересічна, на перший погляд, світлина. Але лише на перший погляд.

    То – командне фото юних хокеїстів київського «Сокола» 2004 року народження у сезоні-2014/2015. Тоді їм було по десять-одинадцять років.

    З того часу минуло трохи більше п’яти років. Згідно з нашою інформацією, із 29-ти хлопчиків, які входили в ту команду, Україну наразі залишило 16 (!). Більшість із тих юнаків зараз тренується і виступає в Словаччині, дехто – в Росії. акож юних талантів радо прйнялі Австрія, Словенія, Фінляндія та США.

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    Ці соколята нині розлетілися по світу

    І то якщо мова тільки про «Сокіл», і тільки про 2004 рік народження. Так само багато ровесників цих дітей повиїжджало за кордон із іншої відомої київської хокейної школи з назвою «Крижинка». Вони теж грають у Словаччині, Росії, а окремі переїхали у Фінляндію.

    Не бракує українців 2004 року народження (не лише киян) у хокейних академіях США і Канади.

    А тим часом заступник міністра культури, молоді і спорту Володимир Шумілін на нещодавній зустрічі, присвяченій можливій передачі в оренду спорткомплексу «Авангард» у Києві, сказав, що відкриваючи об’єкт, він має найперше дбати про його прибутковість.

    Між тим, у понад п’ятимільйонному Києві залишилося всього дві ковзанки, придатних для гри у хокей.   

     Читайте також: Музей чи спорткомплекс? Український хокей женуть з Бабиного Яру
    хокей Мінмолодьспорт ХК Сокіл Спорткомплекс «Авангард» Володимир Шумілін
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