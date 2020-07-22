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    Легендарний «Сокіл» повертається в чемпіонат України з хокею

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    Усе йде до того, що&nbsp;&laquo;Сокіл&raquo; повернеться на всеукраїнську хокейну арену - Легендарний «Сокіл» повертається в чемпіонат України з хокею
    Усе йде до того, що «Сокіл» повернеться на всеукраїнську хокейну арену
    Світлина - Голос України

    Кияни виступатимуть під маркою муніципального хокейного клубу

    З нового сезону в дорослий чемпіонат України з хокею повернеться київський клуб «Сокіл», який буде виступати під назвою МХК «Сокіл».

    Клуб планує заявитися в чемпіонат Української хокейної ліги.

    Зауважимо, що клуб «Сокіл» (перша назва – «Динамо») був створений у 1963 році і десятиліттями вважався головною командою України. В 1985-му кияни, здобувши бронзу, єдиний раз в історії здобули медалі чемпіонату СССР. У часи незалежності «Сокіл» вигравав національний чемпіонат 12 разів.

    У 2014-му клуб припинив існування через те, що до нього втратив інтерес власник – олігарх Сергій Тарута. Функціонувати продовжували тільки дитячо-юнацька школа «Сокола».

    Раніше про своє бажання заявитися в новому сезоні в УХЛ заявляли нові клуби з Маріуполя, Одеси, Кривого Рогу та Дніпра. Це окрім шести команд, які виступали в Лізі у попередньому сезоні.

    Призупинений через пандемію коронавірусу чемпіонат УХЛ-2019/2020 планується дограти у вересні. А перед цим відбудеться традиційний передсезонний турнір – Відкритий кубок Донбасу.

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    Сергій Тарута хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга
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