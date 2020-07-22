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    Відродження хокейного «Сокола»: визначені претенденти на посаду тренера і концепція розвитку

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    Костянтин Сімчук є вихованцем&nbsp;&laquo;Сокола&raquo;, провів за клуб немало яскравих матчів, а тепер робить все можливе для його відродження - Відродження хокейного «Сокола»: визначені претенденти на посаду тренера і концепція розвитку
    Костянтин Сімчук є вихованцем «Сокола», провів за клуб немало яскравих матчів, а тепер робить все можливе для його відродження
    Світлина - Гніздо

    За словами Костянтина Сімчука, зроблений лише перший крок до відновлення великого клубу

    Директор дитячо-юнацької школи хокейного клубу «Сокіл», іменитий у недалекому минулому український воротар Костянтин Сімчук підтвердив інформацію про заявку легендарного «Сокола» в чемпіонат України, а також розповів про претендентів на посаду тренерів.

    «Повноцінним відродженням «Сокола» цю подію вважати передчасно, - каже Сімчук в інтерв’ю XSport. – Зараз ми можемо сміливо говорити про запуск молодіжної команди, яка зіграє в дорослому чемпіонаті України. Цим замикаємо ланцюжок в нашій шкільній системі. За фактом команда, яка виступає в національній першості – та ланка, якої нам бракувало. Наше завдання №1 – максимально залучити в команду хлопців з 2000 по 2004 роки народження, вихованців нашої школи. Якщо вийде повернути всіх цих хлопців, то ми будемо виступати молодіжним складом. Це наш пріоритет. Звичайно, багато хто з цих хлопців або вже має контракти з іншими клубами, або виступає за кордоном, але зараз ми ведемо переговори. Якщо у нас все-таки не вийде залучити в команду наших вихованців, то будемо доукомплектовуватися більш досвідченими гравцями».

    Назвав Сімчук у найреальнішу кандидатуру на посаду тренера.

    «Зараз ведемо активні переговори з Олегом Шафаренком (вихованець «Сокола», колишній гравець клубу і збірної України – прим.), - розповідає Костянтин. – Особисто я бачу в ньому великий потенціал. Плюс він не так давно працював з юніорською збірною України. В його характері є риси головного тренера. Варіант, що я буду одним з помічників головного тренера, можливий. У нас в школі є такі фахівці як Андрій Савченко, Олександр Матвійчук, В'ячеслав Тимченко, Дмитро Марковський, Раміль Юлдашев. Думаю, кожен з них міг би очолити команду, адже у них достатньо досвіду. Ми плануємо всім тренерським складом школи брати участь у тренувальному процесі, бо дуже важливо, щоб команда розвивалася і росла всередині чемпіонату України».

    Найвірогідніше, домашні матчі «Сокіл» прийматиме на ковзанці АТЕК у Святошинському районі столиці. За словами Сімчука, ситуація там дуже непроста, але ковзанку ентузіасти намагаються реанімувати.

    З наступного понеділка, тобто з 27 липня, «Сокіл» почне льодові тренування на ковзанці ВДНГ, а з 1 серпня – офіційні заняття. Першу половину серпня команда використовуватиме лід і землю на ВДНГ, а з 15 серпня запланований збір на олімпійській базі в Кончі-Заспі.

    За словами Сімчука, ХК «Сокіл» відроджується великою мірою стараннями управління Міністерства молоді та спорту, а також КМДА.

    Наразі Костянтин пишається, що цьогоріч у ДЮСШ «Сокіл» один з найбільших наборів за останні роки. Це – діти 2013-2014 року, коли «Сокіл» ще грав у Палаці спорту і збирав повні трибуни. Цих дітей привели батьки, які ходили на матчі легендарного київського клубу.

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    чемпіонат України Олександр Матвійчук хокей ХК Сокіл Раміль Юлдашев Андрій Савченко Дмитро Марковський Костянтин Сімчук Олег Шафаренко В'ячеслав Тимченко
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