34 роки тому київський «Сокіл» єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СССР. Долі творців цієї бронзи

26 лютого 1985-го. Щойно київський «Сокіл» переміг «Хімік» і став бронзовим призером чемпіонату СССР Фото з архіву

Шестеро представників команди зразка 1985 року до наших днів не дожили

34 роки тому в київському Палаці спорту трапилася знаменна подія. Розгромивши 7:1 вознесенський «Хімік», київський «Сокіл» єдиний раз у своїй історії й у історії українського хокею загалом здобув бронзові медалі чемпіонату СССР.

На жаль, про ту подію сьогодні залишилася тільки пам’ять. Бо навіть професійної команди з назвою «Сокіл» у Києві наразі не існує. Є лише однойменна дитяча школа, а долею легендарного клубу переймаються тільки фанати, які підтримують у кожному матчі й дитячу команду, і влаштували нещодавно, під час футбольного поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» - «Олімпіакос» ґрандіозний перформенс.

Перформенс від ультрас «Динамо». Фото - Іван Вербицький

«Сокіл» (Київ) - «Хімік» (Воскресенськ) — 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

Голи: 1:0 — Дьомін (17). 2:0 — Ісламов (Васюнін, Синьков, 18). 3:0 — Менченков (Куликов, 19, більш.). 4:0 — Овчинников (Горбушин, 24). 5:0 — Наріманов (29). 5:1 — Баженов (39). 6:1 — Наріманов (48). 7:1 — Давидов (Куликов, 49)

«Сокіл»: Шундров (Васильєв, 59); Татаринов (2) — Горбушин (4), Сидоров — Менченков, Ладигін — Васюнін, Ширяєв; Нариманов — Голубович — Шастін, Юлдашев — Куликов — Давидов, Степанищев — Дьомін (4) — Земченко (6), Ісламов — Овчинников — Синьков (2)

«Хімік»: Герасимов; Пятанов (6) — Локотко (4), Смирнов — Давидкін, Басалгін — Монаєнков, Кольцов; Крутов — Мішуков — Баженов, Карпов (2) — Брагін — Щуренко (4), Ломакін (2) — Черних — Каменський, Одинцов, Галкін

Судді: Губернаторов, С. Толстіков, А. Єршов

Штраф: 18 — 18

26 лютого. Київ. Палац спорту. 6 700 глядачів

Сокіл здобуває бронзу чемпіонату СССР-1984/1985

У день ювілею «Главком» згадує лауреатів того сезону, всіх гравців бронзового «Сокола», їхні життєві долі.

Юрій Шундров, воротар

У сезоні-1984/1985 — 39 матчів, 120 пропущених шайб



У «Соколі» виступав у 1978-1991, 1994-1997 роках. Також грав за «Дизеліст» із Пензи (1973–1978), сербську «Црвену Звезду» з Белграда (1990-1991), «Хімік» з Вознесенська (1991-1994, 1997-1999), «Рапід» з Бухареста (1999-2000). Кар’єру завершив у 44 роки. Тренерську діяльність розпочав у юніорській збірній України (2002-2003). Входив до тренерського штабу національної збірної України (2006-2008 та 2010-2011). Був одним із тренерів російських команд «Металург» з Магнітогорська (2008-2010), ЦСКА (2011-2013) та «Сочі» (2014-2017). Помер 27 липня 2018 року в Києві, у віці 62-х років.

«Не страшны нам ни «Динамо», ни «Спартак», ни ЦСКА! Юра Шундров на воротах, он сильнее Третьяка!» - популярний фанатський заряд тих часів

Олександр Васильєв, воротар

У сезоні-1984/1985 — 15 матчів, 30 пропущених шайб

У «Соколі» виступав у 1981-1982, 1983-1988, 1997-1999, 2003-2004 роках. Також грав за харківське «Динамо» (1982–1983, 1988-1989), «Ладу» з Тольятті (1988–1990), київський АТЕК (1994–1995), угорський «Дунафер» (2000-2001), румунську «Меркурю» (2001-2003). Кар’єру завершив 40-річним. По завершенні ігрової кар'єри працював тренером воротарів юнацької і молодіжної збірних України, а також російського клубу «Бєлгород», київських «Сокола» і «Беркута», криворізького «Кривбасу». Нині 54-річний спеціаліст входить до тренерського штабу херсонського «Дніпра».

Сергій Горбушин, оборонець

У сезоні-1984/1985 — 40 матчів, 3 шайби і 5 передач

У «Соколі» виступав у 1979-1990 роках. Також грав за «Прогрес» із Глазова (1975–1978), «Ладу» з Тольятті (1988–1990), київський АТЕК (1994–1995), французькі «Реймс» (1989-1993) і «Морзен-Аворіаз» (1993-1997). Після завершення кар’єри залишився жити у Франції, а в 2005-му відновив виступи у складі команди «Ліонс де Белфор», з якою впродовж чотирьох сезонів, до 2009-го виступав у другому і третьому дивізіонах чемпіонату Франції. Завершив грати у 52 роки. Нині живе у Франції, працює дитячим тренером. Сергієві Горбушину — 61 рік.

Микола Ладигін, оборонець

У сезоні-1984/1985 — 39 матчів, 3 шайби і 7 передач

У «Соколі» виступав у 1977-1986 роках. Також грав за словенську «Олімпію» із Любляни (1987–1991), шотландський «Дамфріс Вікінгс» (1993–1994), київський ШВСМ (1997–1998). Після завершення кар’єри з 1997 по 2012 рік працював скаутом по європейських країнах клубів Національної хокейної ліги «Калґарі Флеймс», «Нью-Йорк Айлендерс» і «Торонто Мейпл Ліфс». Зараз 64 роки, живе у Москві.

Олександр Менченков, оборонець

У сезоні-1984/1985 — 37 матчів, 1 шайба і 4 передачі

У «Соколі» виступав у 1980–1988 роках. Також грав за «Металург» з Новокузнецька (1976–1978), СКА з Новосибірська (1978-1979), СКА з Лєнінґрада (1979-1980), «Ладу» з Тольятті (1988-1989), «Кристал» з Саратова (1990-1991), «Металург» з Череповця (1991-1994), німецький «Гудіксвалль» (1995-1996). Після повернення до Києва працював таксистом. У сезоні-2004/2005 повернувся на хокейний майданчик. Захищав кольори клубу «Київ», який очолював колишній партнер по «Соколу» Анатолій Дьомін. Помер 14 березня 2009 року в Києві.

Валерій Ширяєв - один із найталановитіших вихованців «Сокола»

Валерій Ширяєв, оборонець

У сезоні-1984/1985 — 36 матчів, 2 шайби і 8 передач

У «Соколі» виступав у 1981-1991 роках. Після того перебрався до Швейцарії, де грав за «Біль» (1991-1993, 2006), «Шо-де-Фон» (1993-1996, 1997-2003, 2006-2008), «Давос» (1996-1997), «Цуґ» (2003), «Берн» (2003-2004), «Ланґнау» (2004-2005), «Женеву-Серветт» (2005-2006). Кар’єру завершив у 45 років, а ще до того, у 2005-2007-му працював асистентом тренера національної збірної України. У 2008-2008 був помічником головного тренера у «Шо-де-Фоні», потім — у 2009-2010 у «Невшатель Янґ Спринтерсі». У сезоні-2010/2011 розпочав самостійну тренерську діяльність з клубу «Івердон-ле-Бен». З 2012 року і понині тренує швейцарський клуб «Фльор’є». Зараз Ширяєву 55.

Михайло Татаринов, оборонець

У сезоні-1984/1985 — 34 матчі, 3 шайби і 6 передач



У «Соколі» виступав у 1983-1986 роках. Після того грав за московське «Динамо» (1986-1990) і клуби Національної хокейної ліги «Вашингтон Кепіталз» (1990-1991), «Квебек Нордікс» (1991-1993), «Бостон Брюїнз» (1993-1994). Кар’єру завершив 27-річним, через травму спини. Спроби повернутися в хокей виявилися марними і з відчаю Михайло почав зловживати спиртним. У лютому 2001-го був засуджений у Москві за вбивство. Відсидів лише 11 місяців. Нині живе у Москві. Татаринову — 52 роки.

Олег Васюнін, оборонець

У сезоні-1984/1985 — 32 матчі, 0 шайб і 9 передач

У «Соколі» виступав у 1979-1989 роках. На початку сезону-1989/1990 переїхав до Угорщини, де виступав за команди «Лел», «Секешфегервар» та «Дьйор». Кар'єру хокеїста завершив у 2004 році. Залишився жити в Угорщині. Власник магазинів спорттоварів в Будапешті і Секешфегерварі. 59 років.

Анатолій Доніка, оборонець

У сезоні-1984/1985 — 32 матчі, 1 шайба і 3 передачі

У «Соколі» виступав у 1981-1991 та 1995 роках роках. Також грав за «Сокіл» з Красноярська (1978-1981), угорський «Легель» (1991-1992) і російський «Нєфтєхімік» з Нижньокамська (1995-1996). Після завершення кар’єри тривалий час тренував дітей у школі «Сокола», був тренером юніорської збірної України. З 2010 року — тренер дитячо-юнацької школи російського клубу «АК Барс» із Казані. З 2016-го — тренер фарм-клубу казанців «Ірбіс». 58 років.

Валерій Сидоров, оборонець

У сезоні-1984/1985 — 32 матчі, 1 шайба і 0 передач

У «Соколі» виступав впродовж 1978-1988 років. Також грав за «Кристал» з Саратова (1976-1978, 1992-1994), «Ладу» з Тольятті (1988-1992), «Хімік» з Енгельса (1992), шотландський «Дамфріс Вікінґс» (1994-1995), російські «Торпедо» з Нижнього Новгорода (1995-1996), «СКА-Амур» з Хабаровська (1996-1997), «Носту» з Південного Новотроїцька (1997-1998). Після завершення кар’єри якийсь час жив спершу в Уфі, а потім у Череповці (РФ), де виступав його син. Повернувшись до Києва. В 2008-му повернувся в хокей і виступав спершу за столичний АТЕК, а згодом — за івано-франківську «Ватру». До бойових дій на сході України працював з дитячими командами «Донбасу». Зараз 59-річний Сидоров живе у Києві.

Вадим Буценко, оборонець

У сезоні-1984/1985 — 3 матчі

У «Соколі» виступав у 1984-1985 роках. Також у Києві впродовж 1982-1984 років грав за «Машинобудівник». Майже всю кар’єру провів у рідному Новокузнецьку, в складі «Металурга», за який грав з 1985-го по 1998 рік. Після завершення кар’єри хокеїста працював тренером місцевої ДЮСШ. Помер 44-річним і похований у рідному місті.

Микола Наріманов виконує пісню на "Утрєннєй звєздє"

Микола Наріманов, нападник

У сезоні-1984/1985 — 40 матчів, 26 шайб і 5 передачі

У «Соколі» виступав у 1980–1989 роках. Також грав за «Автомобіліст» з Єкатеринбурга (1975-1976, 1978-1980), ЦСКА з Москви (1976-1978), СКА з Ленінграда (1977-1978), німецькі «Гамбург» (1989-1990), «Фюссен» (1990-1992), «Гальбронн» (1993-1994, 1995-1999) і «Штутґарт» (1994-1995) та італійський «Больцано» (1992-1993). Після завершення кар’єри гравця Наріманов залишився жити в Німеччині, в Гальбронні, де тренує дітей. Зараз колишньому нападникові 60 років.

Олександр Куликов, нападник

У сезоні-1984/1985 — 40 матчів, 6 шайб і 19 передач

У «Соколі» виступав у 1981–1988 роках. Також грав за «Автомобіліст» з Єкатеринбурга (1972-1980), угорський «Легел (1989-1993), британські «Гамберсайд Сігокс» (1993-1994), «Пейслі Піратес» (1994-1995) і «Біллінґем Бомберс» (1996). Тренерську кар’єру розпочав ще з Угорщини, коли у 1989-1993 роках виконував роль граючого наставника «Лехела». У 1996-1997-му тренував угорський «Тиса Волан». Наступний сезон провів на чолі «Сокола», після того три роки тренував інший київський клуб «Беркут». Також у тренерській біографії Куликова є праця з юнацькою (2001-2002) і національною (2012-2013) збірними України, іспанськими клубами «Віторія-Гастейс» (2002-2004), і «Хака» (2005-2006), румунським «Стяуа» (2008-2009), донецьким «Донбасом» (2010-2012), «Білим Барсом» (2013-2014), криворізьким «Кривбасом» (2016-2017). У минулому сезоні 64-річний Куликов тренував юніорів «Донбасу».

Сергій Давидов, нападник

У сезоні-1984/1985 — 40 матчів, 14 шайб і 9 передач

У «Соколі» виступав» у 1977-1988 роках. До того кар’єру розпочинав у «Торпедо» з рідного Усть-Каменогорська у Казахстані. Після завершення кар’єри відійшов від хокею. В останні роки життя працював у риболовній галузі, на Канівському водосховищі. Помер 8 жовтня 2017 року, в 60-річному віці. Похований у селі Хрещатик на Черкащині.

Раміль Юлдашев, нападник

У сезоні-1984/1985 — 40 матчів, 21 шайба і 0 передач

У «Соколі» виступав у 1984-1991, 1995-1996, 2001-2002 роках. Також грав за «Ладу» з Тольятті (1978), «Салават Юлаєв» з Уфи (1979-1984, 1995), швейцарські «Біль» (1991-1994), «Фйоє» (1994-1995), «Люцерн» (1996), італійський «Больцано» (1996-1997), французький «Ам’єн» (1997), австрійський «Цель ам Зеє» (1997-1999), київський «Беркут» (1999-2000), іспанську «Пучсарду» (2003-2005). Ігрову кар’єру завершив у 43 роки. Нині 57-річний Юлдашев — тренер науково-тренувальної групи російського «Салават Юлаєва», клубу рідної Уфи.

Євген Шастін, нападник

У сезоні-1984/1985 — 39 матчів, 12 шайб і 12 передач

У «Соколі» виступав у 1979-1989, 1993-1994 роках. Також грав за «Шинник» з Омська (1977-1979), ЦСКА з Москви (1989-1990), швейцарські «Мартіньі» (1990-1991) і «Сьєрр» (1991-1992), російські «Авангард» з Омська (1992-1993, 1994-1995) і СКА з Санкт-Петербурга (1996-1998). Відразу після завершення ігрової кар'єри розпочав тренерську діяльність. Працював асистентом головних тренерів омського «Авангарда» Володимира Голубовича і Валерія Бєлоусова. З 2014 року входить до ради директорів ХК «Авангард».

Анатолій Степанищев, Юрій Шундров, Анатолій Дьомін, Олег Ісламов

Анатолій Степанищев, нападник

У сезоні-1984/1985 — 39 матчів, 8 шайб і 9 передач

У «Соколі» виступав у 1981-1990, 1993-1996, 1999-2000 роках. Також грав за СКА з Липецька (1978), «Дізель» з Пензи (1978-1981), ЦСКА з Москви (1990), швейцарські «Шур» (1990-1991) «Давос» (1991-1992), «Біль» (1992), «Ланґнау» (1993), австрійський «Цель ам Зеє» (1993-1994), російський «Нєфтєхімік» з Нижньокамська (1996-1998). Після завершення кар’єри гравця — на тренерській роботі. Спершу працював помічником Олександра Сеуканда у «Соколі», потім очолював київський клуб, а також юніорську та національну збірні України. Працював тренером у донецькому «Донбасі», російських «Кубані» і «Димитрові». Зараз 58-річний Степанищев живе у Києві.

Володимир Голубович, нападник

У сезоні-1984/1985 — 38 матчів, 10 шайб і 4 передачі

У «Соколі» виступав у 1980-1987 роках. Також грав за «Кристал» з Саратова (1972-1977), «Динамо» з Москви (1977-1981) і німецький «Гамбург» (1988-1989). Тренував російські «Динамо» з Москви (1994-1997), «Авангард» з Омська (1997-1999), «Нєфтєхімік» ж Нижньокамська (1999-2001, 2011-2013), «Сибір» з Новосибірська (2001-2004), «Торпедо» з Нижнього Новгорода (2010-2011), «Супутник» з Нижнього Таґіла (2014-2015), а також латвійський «Металурґс» (2005-2009) і національну збірну України (2007-2008). З 2017 року і по наш час 64-річний Голубович очолює жіночу команду «Скіф» з Нижнього Новгорода.

Андрій Овчинников, нападник

У сезоні-1984/1985 — 38 матчів, 4 шайби і 4 передачі

У «Соколі» виступав у 1980-1991, 1995-1996, 1997-1998, 2000-2002 роках. Також грав за «Єрмак» з Ангарська (1978-1980), німецький «Нойвід» (1994-1995), російські «Нєфтєхімік» з Нижньокамська (1996-1997), «Газовик» з Тюмені (1997), «Крилья Совєтов» з Москви» (1999) і «Липецьк» (2000), шведський «Калікс» (1998-1999), іспанські «Пучсарду» (2003-2004) і «Хаку» (2004-2005, 2006-2007), київський «Компаньйон» (2008-2009) і донецький «Донбас» 2009-2010). Тренерську діяльність розпочав у Іспанії. Потім працював у тренерському штабі «Донбасу». Під його керівництвом «Білий барс» (Біла Церква) переміг у чемпіонаті України-2012/2013 серед юніорів. Нині 57-річний Овчинников живе у Києві.

Андрій Овчинников (другий справа) з найвірнішими фанатами хокею. Фото - Іван Вербицький

Анатолій Дьомін, нападник

У сезоні-1984/1985 — 37 матчів, 10 шайби і 6 передач

У «Соколі» виступав у 1976-1985 роках. Також грав за «Спартак» з Москви (1977) і австрійський «Фельдкірх» (1985-1987). Тренерську діяльність розпочав у Іспанії. Потім працював у тренерському штабі «Донбасу». Під його керівництвом «Білий барс» (Біла Церква) переміг у чемпіонаті України-2012/2013 серед юніорів. Нині 57-річний Овчинников живе у Києві. З 1987 року на тренерській роботі. Спочатку був дитячим тренером у «Соколі». Потім працював у Швейцарії, «Донбасі» і молодіжній збірній України. Помер 23 січня 2017 року в 63-річному віці на дачі під Києвом.

Володимир Єловиков, нападник

У сезоні-1984/1985 — 36 матчів, 2 шайби і 5 передач

У «Соколі» виступав у 1983-1986, 2002-2003 роках. Також грав за «Авангард» з Омська (1982-1983, 1987-1993), «Динамо» з Москви (1986), «Динамо» з Харкова (1987, 1989), «Металург» з Магнітогорська (1993-1994), «Автомобіліст» з Єкатеринбурга (1994-1996), ЦСК ВВС із Самари (1996-1998), київські «Беркут» (1998-2002) і АТЕК (2003-2004). У 2009 році закінчив Вищу школу тренерів при Сибірському державному університеті фізичної культури і спорту. Тренував дітей у київській школі «Сокола». Нині Єловикову 52 роки.

Сергій Земченко, нападник

У сезоні-1984/1985 — 35 матчів, 6 шайби і 2 передачі

У «Соколі» виступав у 1980-1988, 1995-1997 роках. Також грав за «Єрмак» з Ангарська (1978-1980), «Ладу» з Тольятті (1988-1989), «Салават Юлаєв» з Уфи (1989-1991), польский «Подгале» (1990-1991), словацьку «Спішську Нову Вес» (1993-1994), київський «Беркут» (1997-1998). 1999 року переїхав до Іспанії, де розпочав тренерську діяльність. Спочатку працював з юнацькими командами. З 2001 по 2005 очолював клуб «Хака», чотириразового чемпіона країни. Входив до тренерського штабу юнацької команди російського клубу «Крилья Совєтов» (2005–2009). Працював в іншій російській команді - «Алмаз» (Череповець) із Молодіжної хокейної ліги. З 2013 року тренер-селекціонер череповецької «Сєвєрсталі». Зараз Земченку 57 років.

Олег Ісламов, нападник

У сезоні-1984/1985 — 31 матч, 4 шайби і 1 передача

У «Соколі» виступав у 1972-1985 роках. Також грав за «Сибір» з Новосибірська (1971-1972) і німецький «Гамбург» (1985-1988). З 1993 по 2001 рік був граючим тренером клубів німецької оберліги. Після повернення до Києва понині працює з дитячими і юнацькими командами міста. Входив до тренерського штабу молодіжної збірної України. Зараз Ісламову 65.

Життя Олега Синькова раптово обірвалося рік тому. Фото - «Гніздо»

Олег Синьков, нападник

У сезоні-1984/1985 — 14 матчів, 5 шайб і 1 передача

У «Соколі» виступав у 1981-1992, 1997-1999 роках. Також грав за британські «Брекнелл Біз» (1993), «Траффорд Метрос» (1993-1995), «Блекберн Гокс» (1995-1996), «Кінгстон Гокс» (1996-1997), «Пейслі Піратес» (2001), «Галл Тандер» (2002), німецький «Байройт» (2000-2001), іспанську «Пучсарду» (2003-2004), «Дніпровських Вовків» (2004-2005), броварський «Беркут» (2005-2006), київський АТЕК (2006-2007), «Білий Барс» (2007-2008), київський «Компанйон» (2008-2011). По завершенні ігрової кар'єри почав тренерську роботу. Працював у ДЮСШ «Сокіл-Київ», ДЮСШ «Драгуни» (Можайськ, Росія). Останні два сезони Олег Синьков очолював команду юнаків 2002-2003 років народження ДЮСШ із зимових видів спорту «Дніпро» (Херсон). 28 січня 2018 року життя 52-річного Синькова раптово обірвалося.

Андрій Земко, нападник

У сезоні-1984/1985 — 13 матчів, 2 шайб і 1 передача

У «Соколі» виступав у 1980-1985 роках. Також грав за «Єрмак» з Ангарська (1978-1980) і «Торпедо» з Тольятті (1985-1988). Кар’єра молодого хокеїста обірвалася на самому злеті, у 27 років. 2 липня 1988 року після тренувального кросу Андрій Земко не повернувся на спортивну базу. Його знайшли на узбіччі дороги мертвим. Після розтину медики так і не прийшли до одностайної думки, що саме стало причиною його смерті — серце, печінка, нирки або жовтий шлейф отруйного диму з труб хімічного підприємства Тольятті, який здавна заподіював місцевим жителям чимало клопоту. Жодного розслідування проведено не було. У всякому разі, про результати такого не повідомлялося.

Анатолій Богданов - творець найбільших перемог українського хокею

Анатолій Богданов, тренер

У «Соколі» працював у 1976–1991 роках. Також очолював фінські «Ільвес» (1991-1993), «КооКоо» (1993-1994), КалПу (1994–1995), ТуТо (1996–2004), російські «Трактор» (2005), «Витязь» (2004) і нижньогородське «Торпедо» (2005–2006). У 1996-2003 роках був головним тренером збірної України, вивів команду до вищого дивізіону світового хокею і на Олімпійські ігри в Солт-Лейк-Сіті 2002 року. Нині 71-річний Богданов на пенсії. Мешкає у Фінляндії.