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    У чотири дотики: фантастичний гол у виконанні 11-річних хокеїстів київського «Сокола» (відео)

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    Маленькі соколята грають так, що позаздрять дорослі - У чотири дотики: фантастичний гол у виконанні 11-річних хокеїстів київського «Сокола» (відео)
    Маленькі соколята грають так, що позаздрять дорослі
    Фото із соцмереж

    Таку майстерність не часто побачиш навіть у дорослому хокеї

    Вихованці дитячо-юнацької хокейної школи київського «Сокола» закинули блискучу шайбу в одному з недавніх матчів зі своїми однолітками. Четверо хокеїстів розіграли комбінацію в один дотик і спрямували каучуковий диск у ворота.

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    Відео розмістив знаний хокейний вболівальник Василь Кизимишин.

    «Давно не бачив таких закинутих шайб навіть у грі дорослих! Шайба в чотири дотики! Респект тренеру і гравцям!», - написав пан Василь.

    Нагадаємо, що професійний клуб «Сокіл» припинив існування ще в 2014 році. На його відродження влітку цього року забракло в межах 100 доларів.

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