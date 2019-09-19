У чотири дотики: фантастичний гол у виконанні 11-річних хокеїстів київського «Сокола» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маленькі соколята грають так, що позаздрять дорослі Фото із соцмереж

Таку майстерність не часто побачиш навіть у дорослому хокеї

Вихованці дитячо-юнацької хокейної школи київського «Сокола» закинули блискучу шайбу в одному з недавніх матчів зі своїми однолітками. Четверо хокеїстів розіграли комбінацію в один дотик і спрямували каучуковий диск у ворота.

Відео розмістив знаний хокейний вболівальник Василь Кизимишин.

«Давно не бачив таких закинутих шайб навіть у грі дорослих! Шайба в чотири дотики! Респект тренеру і гравцям!», - написав пан Василь.

Нагадаємо, що професійний клуб «Сокіл» припинив існування ще в 2014 році. На його відродження влітку цього року забракло в межах 100 доларів.