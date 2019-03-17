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    Вихід Зінченка допоміг «Ман Сіті» здійснити фантастичний камбек з 0:2 і вийти в 1/2 Кубка Англії (відео)

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    Вихід Олександра Зінченка вплинув на хід чвертьфіналу - Вихід Зінченка допоміг «Ман Сіті» здійснити фантастичний камбек з 0:2 і вийти в 1/2 Кубка Англії (відео)
    Вихід Олександра Зінченка вплинув на хід чвертьфіналу
    Instagram Олександра Зінченка

    Українець вкотре показав, наскільки значущим є для команди

    Український футболіст Олександр Зінченко допоміг «Манчестер Сіті» перемогти «Свонсі» та вийти до півфіналу Кубка Англії.

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    Олександр розпочав чвертьфінальний кубковий матч проти «Свонсі» на полі суперника у запасі та вийшов на заміну на 57-й хвилині, за рахунку 0:2 на користь суперників. На 20-й хвилині пенальті реалізував Метт Ґраймс, а на 29-й хвилині відзначився Берсант Селіна.

    «Манчестер Сіті» вирвав перемогу після перерви. Перший м'яч на 69-й хвилині забив Бернардо Сілва, на 78-й хвилині свої ворота вразив, намагаючись завадити Серхіо Аґуеро добити невдало пробитий пенальті, Крістофер Нордфельдт, а на 89-й Серхіо Аґуеро забив уже самотужки і приніс своїй команді перемогу 3:2.

    «Свонсі» - «Манчестер Сіті» - 2:3

    Нагадаємо, що на цьому тижні «Ман Сіті» розтрощили 7:0 німецький «Шальке» і вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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