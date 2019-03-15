«Манчестер Сіті» планує підписати новий контракт з Зінченком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українець заслужив своєю грою на продовження угоди з чемпіоном Англії

Британське видання The Sun стверджує, що «Манчестер Сіті» відмовився від ідеї продажу Олександра Зінченка. Більше того, клуб розпочав переговори з українцем щодо перепідписання контракту на покращених умовах.

Головний тренер команди Хосеп Гвардіола залишився задоволеним діями Зінченка на позиції лівого захисника. Олександр цього сезону відіграв 20 матчів, забив гол і віддав 5 результативних передач.

Чинна угода Зінченка з «Манчестер Сіті» розрахована до літа 2020 року. За інформацією англійських ЗМІ, українець заробляє близько 1,5 млн євро за рік.