«Манчестер Сіті» планує підписати новий контракт з Зінченком
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Розсилка
Українець заслужив своєю грою на продовження угоди з чемпіоном Англії
Британське видання The Sun стверджує, що «Манчестер Сіті» відмовився від ідеї продажу Олександра Зінченка. Більше того, клуб розпочав переговори з українцем щодо перепідписання контракту на покращених умовах.
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Головний тренер команди Хосеп Гвардіола залишився задоволеним діями Зінченка на позиції лівого захисника. Олександр цього сезону відіграв 20 матчів, забив гол і віддав 5 результативних передач.
Чинна угода Зінченка з «Манчестер Сіті» розрахована до літа 2020 року. За інформацією англійських ЗМІ, українець заробляє близько 1,5 млн євро за рік.
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