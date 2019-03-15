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    «Манчестер Сіті» планує підписати новий контракт з Зінченком

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    «Манчестер Сіті» планує підписати новий контракт з Зінченком

    Українець заслужив своєю грою на продовження угоди з чемпіоном Англії

    Британське видання The Sun стверджує, що «Манчестер Сіті» відмовився від ідеї продажу Олександра Зінченка. Більше того, клуб розпочав переговори з українцем щодо перепідписання контракту на покращених умовах.

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    Головний тренер команди Хосеп Гвардіола залишився задоволеним діями Зінченка на позиції лівого захисника. Олександр цього сезону відіграв 20 матчів, забив гол і віддав 5 результативних передач.

    Чинна угода Зінченка з «Манчестер Сіті» розрахована до літа 2020 року. За інформацією англійських ЗМІ, українець заробляє близько 1,5 млн євро за рік.

     Читайте також: Українець Зінченко відзначився результативною передачею у матчі 1/8 Ліги чемпіонів (відео)
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