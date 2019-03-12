Українець Зінченко відзначився результативною передачею у матчі 1/8 Ліги чемпіонів (відео)



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Лерой Сане використав передачу Олександра Зінченка і забив утретє derwesten.de

Після першого тайму «Манчестер Сіті» трощить «Шальке» 3:0

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів триває «українське дербі». На відміну від матчу в Ґельзенкірхені, де грав тільки Олександр Зінченко - повноцінне.

Після вольової перемоги 3:2 на виїзді англійський «Манчестер Сіті» трощить «Шальке» 3:0.

При цьому питання про переможця «міщани» зняли якось миттєво. Спершу два поспіль м'ячі на 35-й і 38-й хвилинах забив нападник Серхіо Аґуеро.

А на 43-й після розрізного пасу Олександра Зінченка, який діє на звичному місці лівого оборонця, у воротах своєї колишньої команди відзначився Лерой Сане.

Євген Коноплянка теж провів перший тайм на місці лівого півсереднього хавбека, але нічим особливим наразі не відзначився.