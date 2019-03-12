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    Українець Зінченко відзначився результативною передачею у матчі 1/8 Ліги чемпіонів (відео)

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    Лерой Сане використав передачу Олександра Зінченка і забив утретє - Українець Зінченко відзначився результативною передачею у матчі 1/8 Ліги чемпіонів (відео)
    Лерой Сане використав передачу Олександра Зінченка і забив утретє
    derwesten.de

    Після першого тайму «Манчестер Сіті» трощить «Шальке» 3:0

    В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів триває «українське дербі». На відміну від матчу в Ґельзенкірхені, де грав тільки Олександр Зінченко - повноцінне.

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    Після вольової перемоги 3:2 на виїзді англійський «Манчестер Сіті» трощить «Шальке» 3:0.

    При цьому питання про переможця «міщани» зняли якось миттєво. Спершу два поспіль м'ячі на 35-й і 38-й хвилинах забив нападник Серхіо Аґуеро.

    А на 43-й після розрізного пасу Олександра Зінченка, який діє на звичному місці лівого оборонця, у воротах своєї колишньої команди відзначився Лерой Сане.

    Євген Коноплянка теж провів перший тайм на місці лівого півсереднього хавбека, але нічим особливим наразі не відзначився.

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    Олександр Зінченко Євген Коноплянка ФК Манчестер Сіті Серхіо Аґуеро ФК Шальке
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