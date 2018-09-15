Вікенд для гравців збірної України: п’ята спроба Ярмоленка й українське дербі у Бельгії



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Андрій Лунін. Фото ФК «Леганес»

«Гент» Романа Яремчука зіграє із «Сент-Трюйденом» Романа Безуса, а от Руслан Маліновський найближчий матч своєї команди пропустить

Після міжнародної паузи, пов'язаної з матчами збірних, футболісти української національної команди повернулися до виконання своєї роботи у клубах.

Гарячий вікенд для гравців, яких Андрій Шевченко викликав на останній тренувальний збір, може розпочатися в Англії у суботу, 15 вересня, коли «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка прийматиме «Фулгем».

Цього ж дня у чемпіонаті Греції ПАОК Євгена Хачеріді та Євгена Шахова на виїзді зіграє з ОФІ, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

А вже ввечері у першості Бельгії «Андерлехт» Євгена Макаренка в гостях буде битися з «Генком» Руслана Маліновського. Утім, останній у грі участі точно не візьме – дискваліфікація.

У неділю, 16 вересня, «Леганеса» Андрія Луніна вдома прийматиме «Вільярреал». Як відомо, сам воротар не зіграє.

«Луго» Василя Кравца також у рідних стінах зіграє проти «Ов'єдо» у п'ятому турі Сегунди Іспанії.

Андрій Ярмоленко разом зі своїм «Вест Гемом» вирушить на поєдинок п’ятого туру АПЛ проти «Евертону», аби перервати стартову смугу з чотирьох поразок поспіль.

А у чемпіонаті Бельгії «Гент» Романа Яремчука чекає на візит «Сент-Трюйдена» Романа Безуса.