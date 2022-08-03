«Динамо» обіграло «Штурм» у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

У стартові чверть години команди здебільшого придивлялись одна до одної

Перемогою над австрійським "Штурмом" завершився перший матч київського "Динамо" в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2022/23.

Варто зауважити, що напередодні гри проти «Динамо» президент «Штурму» заявив, що матч його підопічних проти віце-чемпіона України – приблизно те ж, що й поєдинок Давида проти Голіафа. Мовляв, у порівнянні з «Динамо» його команда – ноунейм. І буде справжнім дивом та подвигом, якщо у протистоянні переможе «Штурм».

У стартові чверть години команди здебільшого придивлялись одна до одної. У цей час було багато боротьби на кожному клаптику поля, тож перший момент виник лише на 16-й хвилині. Це Прасс наважився пробити на вході в штрафний майданчик, але Бущан майстерно відбив м'яч.

Потім Дубінчак виконав передачу зі свого флангу, Бесєдін у центрі штрафного майданчика дезорієнтував захисників, а Караваєв зльоту вгатив м'яч у дальній кут. Другий гол для Олександра у двох крайніх матчах.

«Динамо» помітно підбадьорилося після забитого м'яча. Ініціатива у команди Луческу. Правий фланг захисту «Штурму» помітно просідає. Ближче до кінця тайму динамівці почали грати на контратаках. Виходило місцями непогано. Хоча створити хоча б один по-справжньому небезпечний момент біля чужих воріт їм не вдалося.На перерву футболісти пішли з рахунком 1:0 на нашу користь.

Другий тайм виявився ще менш цікавим, ніж перший. «Штурм» намагався змінити ситуацію на полі, але якось невміло. А «Динамо» не надто й напружувалося. Гра закінчилася з тим сами рахунком 1:0 на користь України.

Нагадаємо, київське «Динамо» стало переможцем протистояння зі стамбульським «Фенербахче» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.