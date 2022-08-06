Скільки людей голодуватиме через війну в Україні: вражаюча цифра від посла США

Близько 40 млн людей у світі зіткнуться із серйозними продовольчими проблемами, причиною яких є агресії Росії проти України

Найбільше від продовольчої кризи, спровокованої нападом Росії, постраждає Африка

Представниця Сполучених Штатів Америки у ООН Лінда Томас-Грінфілд окреслила глобальні продовольчі наслідки військового вторгнення Росії на територію України. Про це повідомляє Reuters.

За словами Томас-Грінфілд, російсько-українська війна обернеться справжнім голодом для 40 млн жителів Землі. Найбільше від нестачі продовольства постраждають країни Африки, розташовані на південь від Сахари.

Сполучені Штати, нагадала пані посол, уже надали на світову продовольчу безпеку $2,76 млрд. Усього ж США планують виділити на вирішення цієї проблеми близько $4,5 млрд. Крім того, Конгрес Сполучених Штатів готується проголосувати за надання гуманітарної допомоги Африці розміром 150 млн.

Нагадаємо, що кілька днів тому до узбережжя Туреччини вже прибув перший зерновоз, який вирушив із української Одеси. Зазначається, що судно Razoni, яке пливе під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.

Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тис. тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.