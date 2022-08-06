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Починається нова фаза війни РФ проти України – британська розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Починається нова фаза війни РФ проти України – британська розвідка
ЗСУ б'юють по мостах, складах боєприпасів і залізничних коліях в окупованих областях
фото: Генштаб ЗСУ

Росія масово перекидає війська на Південь України

Російські війська концентруються на півдні в очікуванні контрнаступу України або в рамках підготовки до можливого наступу. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За оцінками розвідки, війна Росії проти України найближчим часом вступить у нову фазу, найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту протяжністю приблизно 350 км, що простягнулася на південний захід від Запоріжжя до Херсона паралельно річці Дніпро.

Є інформація про переміщення техніки з окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму.

«До Криму перемістили БТГ чисельністю 800-1000 осіб, їх скоріш за все задіють для посилення російського угрупування на Херсонщині. 2 серпня до Криму перекинули нову БТГ, їх також перекидають зі східного угрупування сил та з високою ймовірністю відправлять на Херсонщину ближчими днями», - йдеться в повідомленні розвідки.

Британська розвідка зазначає, що українські сили зосереджують свої удари на мостах, складах боєприпасів і залізничних коліях в окупованих південних областях України. Цілі включають стратегічно важливу залізничну гілку, яка пов'язує Херсон з окупованим Росією Кримом, щоб спробувати вплинути на здатність Росії поповнити запаси.

Як повідомлялося, окупанти зосереджують основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію.

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Теги: війна росія Україна окупанти розвідка Велика Британія

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