Починається нова фаза війни РФ проти України – британська розвідка

Російські війська концентруються на півдні в очікуванні контрнаступу України або в рамках підготовки до можливого наступу. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За оцінками розвідки, війна Росії проти України найближчим часом вступить у нову фазу, найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту протяжністю приблизно 350 км, що простягнулася на південний захід від Запоріжжя до Херсона паралельно річці Дніпро.

Є інформація про переміщення техніки з окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму.

«До Криму перемістили БТГ чисельністю 800-1000 осіб, їх скоріш за все задіють для посилення російського угрупування на Херсонщині. 2 серпня до Криму перекинули нову БТГ, їх також перекидають зі східного угрупування сил та з високою ймовірністю відправлять на Херсонщину ближчими днями», - йдеться в повідомленні розвідки.

Британська розвідка зазначає, що українські сили зосереджують свої удари на мостах, складах боєприпасів і залізничних коліях в окупованих південних областях України. Цілі включають стратегічно важливу залізничну гілку, яка пов'язує Херсон з окупованим Росією Кримом, щоб спробувати вплинути на здатність Росії поповнити запаси.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ipwkuIN1lV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cyB1fVrATh