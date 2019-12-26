Від Буковелю до Домінікани. Як проводять відпустку футболісти київського «Динамо» (фото)



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Денис Попов зі своєю коханою інтригують прихильників киян в антракті найбільше Фото із соцмереж

Смаки гравців начебто й схожі, але винятки теж є

Героїчно відстоявши другу позицію за підсумками осінньої частини сезону в чемпіонаті України, футболісти команди київського «Динамо» зараз перебувають на заслуженому відпочинку. В основному – в теплих краях, хоча є й винятки. Скажімо, півоборонець Володимир Шепелєв носиться на борді вдома, по буковельських схилах.

Найбільші ж пригоди пов’язані зі світлинами з відпочинку оборонця Дениса Попова. 20-річний футболіст, котрий відзначився безкомпромісною жорсткістю в зустрічах із найпринциповішим суперником «Шахтарем», відпочиває у скромному як для футболістів єгипетському Шарм-ель-Шейху. Відпочиває не сам і не лише з коханою. І все б нічого, та на одній зі світлин, які виставила Денисова дівчина, на ліжку видно чоловічу руку. При цьому сама краля – в спідній білизні й у обіймах Попова. Пізніше, правда, з’явилося ще одне фото, на якому є Денис, дівчина і вочевидь той самий друг, який відпочивав на ліжку.

Нагадаємо, що команда київського «Динамо» не змогла вийти з групи Ліги Європи, посівши почесне третє місце у квартеті зі шведським «Мальме», данським «Копенгаґеном» і швейцарським «Луґано».