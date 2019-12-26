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    Від Буковелю до Домінікани. Як проводять відпустку футболісти київського «Динамо» (фото)

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    Денис Попов зі своєю коханою інтригують прихильників киян в антракті найбільше - Від Буковелю до Домінікани. Як проводять відпустку футболісти київського «Динамо» (фото)
    Денис Попов зі своєю коханою інтригують прихильників киян в антракті найбільше
    Фото із соцмереж

    Смаки гравців начебто й схожі, але винятки теж є

    Героїчно відстоявши другу позицію за підсумками осінньої частини сезону в чемпіонаті України, футболісти команди київського «Динамо» зараз перебувають на заслуженому відпочинку. В основному – в теплих краях, хоча є й винятки. Скажімо, півоборонець Володимир Шепелєв носиться на борді вдома, по буковельських схилах.

    Найбільші ж пригоди пов’язані зі світлинами з відпочинку оборонця Дениса Попова. 20-річний футболіст, котрий відзначився безкомпромісною жорсткістю в зустрічах із найпринциповішим суперником «Шахтарем», відпочиває у скромному як для футболістів єгипетському Шарм-ель-Шейху. Відпочиває не сам і не лише з коханою. І все б нічого, та на одній зі світлин, які виставила Денисова дівчина, на ліжку видно чоловічу руку. При цьому сама краля – в спідній білизні й у обіймах Попова. Пізніше, правда, з’явилося ще одне фото, на якому є Денис, дівчина і вочевидь той самий друг, який відпочивав на ліжку.

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    Воротар Денис Бойко в індонезійському зоопарку
    Денис Бойко на Балі
    Артем Шабанов
    Микола Шапаренко в Дубаї
    Томаш Кендзьора з коханою в Дубаї
    Карлос Де Пена вдома, в Уругваї
    Георгій Цитаїшвілі на історичній батьківщині, в Тбілісі
    Віталій Миколенко в столиці Куби Ґавані
    Володимир Шепелєв з бордом у Буковелі
    Віктор Циганков на Балі
    Беньямін Вербіч у Дубаї
    Артем Бесєдін у колі сім'ї в Домінікаській республіці
    Фран Соль хрестив дитину вдома, у Мадриді
    Денис Попов, кохана і рука
    Денис Попов, кохана і друг
    Денис Попов з коханою
    Денис Попов відпочиває у Шарм-ель-Шейху (Єгипет)
    Денис Попов з коханою
    Денис Попов відпочиває у Шарм-ель-Шейху поміж інших зі ще одним вихованцем динамівської школи, теж чемпіоном світу-2019 серед молоді Сергієм Булецою
    Віталій Буяльський
    Повернений із оренди нападник Назарій Русин не відпочиває, а тренується
    Фото із соцмереж

    Нагадаємо, що команда київського «Динамо» не змогла вийти з групи Ліги Європи, посівши почесне третє місце у квартеті зі шведським «Мальме», данським «Копенгаґеном» і швейцарським «Луґано».  

     Читайте також: Суркіс-Хацкевич-Михайличенко. Чому «Динамо» падає
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віктор Циганков Беньямін Вербіч Георгій Цитаїшвілі Микола Шапаренко Віталій Миколенко Денис Бойко Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Артем Шабанов Томаш Кендзьора Денис Попов Сергій Булеца Артем Бесєдін Карлос Де Пена
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