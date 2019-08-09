Висока поезія на ніч. Боксер Усик написав вірша про смисл життя



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Поезію молодий поет Олександр Усик проілюстрував цим портретом Instagram Олександра Усика

Талановита людина - талановита в усьому

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі з боксу Олександр Усик останнім часом відкрив у собі дар поета. І поділився черговим шедевром на власній сторінці в Instagram. Читаємо і насолоджуємося. Мовою оригіналу, але воно того варте.

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.

Умейте быть добрым и громко смеяться.

Умейте любить, без возврата без сдачи.

Умейте творить, в этом наша задача.



Не нужно боятся, что карман наш дырявый,

Не нужно быть гордым или упрямым.

Не нужно в себе собирать эти камни,

Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.



Научитесь смеяться только вставшему солнцу,

и не прячьтесь под зонтик, когда дождик смеется.

И вдохните на полные легкие воздух.

В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть.