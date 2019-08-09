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    Висока поезія на ніч. Боксер Усик написав вірша про смисл життя

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    Поезію молодий поет Олександр Усик проілюстрував цим портретом - Висока поезія на ніч. Боксер Усик написав вірша про смисл життя
    Поезію молодий поет Олександр Усик проілюстрував цим портретом
    Instagram Олександра Усика

    Талановита людина - талановита в усьому

    Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі з боксу Олександр Усик останнім часом відкрив у собі дар поета. І поділився черговим шедевром на власній сторінці в Instagram. Читаємо і насолоджуємося. Мовою оригіналу, але воно того варте.

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    Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.
    Умейте быть добрым и громко смеяться.
    Умейте любить, без возврата без сдачи.
    Умейте творить, в этом наша задача.
     
    Не нужно боятся, что карман наш дырявый,
    Не нужно быть гордым или упрямым.
    Не нужно в себе собирать эти камни,
    Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.

    Научитесь смеяться только вставшему солнцу,
    и не прячьтесь под зонтик, когда дождик смеется.
    И вдохните на полные легкие воздух.
    В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть.

     Читайте також: Тенісист Стаховський про боксера Гвоздика: З такими громадянами Україна припинить існування
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