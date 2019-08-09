Висока поезія на ніч. Боксер Усик написав вірша про смисл життя
Талановита людина - талановита в усьому
Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі з боксу Олександр Усик останнім часом відкрив у собі дар поета. І поділився черговим шедевром на власній сторінці в Instagram. Читаємо і насолоджуємося. Мовою оригіналу, але воно того варте.
Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.
Умейте быть добрым и громко смеяться.
Умейте любить, без возврата без сдачи.
Умейте творить, в этом наша задача.
Не нужно боятся, что карман наш дырявый,
Не нужно быть гордым или упрямым.
Не нужно в себе собирать эти камни,
Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.
Научитесь смеяться только вставшему солнцу,
и не прячьтесь под зонтик, когда дождик смеется.
И вдохните на полные легкие воздух.
В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть.