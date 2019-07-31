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    Скандальний боксер Ковальов поставив невтішний діагноз Росії

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    Сєргєй Ковальов - Скандальний боксер Ковальов поставив невтішний діагноз Росії
    Сєргєй Ковальов
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    Сєргєй Ковальов вважає свою країну хворою, якій потрібна термінова допомога

    Чемпіон світу з боксу в напівважкій ваговій категорії Сєргєй Ковальов прокоментував потужні лісові пожежі в Сибіру. Спортсмен закликав владу якомога швидше рятувати природу.

    «Через підготовку до бою проти Ярда, лише сьогодні дізнався про серйозність пожежі в Сибіру. Прошу владу вжити невідкладних заходів з гасіння пекельної пожежі. Дуже шкода звірів, птахів та ліс, який дає нам повітря. У Росії запалення легень і їй необхідне лікування, в якому не обійтися без допомоги МЧС та влади», - написав боксер в мережі Інстаграм.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що 2018 року російського боксера зняли з літака в США, після того як він намагався залицятися до однієї з пасажирок.

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