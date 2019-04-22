Віталій Кличко: Ми зробимо, щоб Усик захищав титул в Україні



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Віталій Кличко вважає, що оптимальною вагою Усика в супертяжах має бути 105-107 кг Укрінформ

Вічний чемпіон WBC оцінив перспективи Олександра серед супертяжів

Мер Києва і вічний чемпіон WBC Віталій Кличко оцінив перспективи українського абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика в суперважкому дивізіоні.

Віталій Кличко зокрема зазначив, що дуже не просто стати зіркою в суперважкому дивізіоні, але Усик має все для цього.

«Непросте завдання для Сашка Усика. Бажання бути в суперважкій вазі є у багатьох хлопців, але колись Дон Кінґ говорив, що в боксі є дві категорії - важка і всі інші. Він мав на увазі, що в супертяжах дуже важливо перемагати і якщо ти стаєш зіркою в цій вазі, ти стаєш зіркою в світі. У важкій категорії важливо тримати удар, але важливо і наносити його. У Олександра є все, йому зараз потрібно добре підготуватися і будемо тримати кулаки, щоб у нього все вийшло.

Оптимальна вага для Усика? Думаю, щоб зберегти швидкість і силу удару, 105-107 кг, не більше.

Стосовно бою в Україні. Немає нічого неможливого. Якщо Олександр битиметься в супертяжах, перший титульний бій, з великою долею ймовірності, буде за кордоном, це вимога чемпіона і телебачення. Але ми зробимо, щоб захист відбувся в Україні. Переконаний, «Олімпійський» буде повний», - зазначив Кличко.

Нагадаємо, 25 травня на арені MGM National Harbor в Оксон-Гіллі (США) чемпіон світу в першій важкій вазі український боксер Олександр Усик проведе свій першій бій у суперважкій вазі. Його суперником стане камерунець Карлос Такам.

Джерело: Сегодня