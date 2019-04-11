Кличко поїхав у Німеччину по троси для скандального мосту (фото)



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На німецькому заводі закінчують виготовляти на замовлення Києва ванти (троси) для пішохідно-велосипедного мосту

Мер Києва Віталій Кличко відвідав у німецькому місті Гельзенкірхен завод компанії Bridon-Bekaert - відомого в світі підприємства, що виробляє всі види промислових сталевих тросів.

Сьогодні на заводі закінчують виготовляти на замовлення Києва ванти (троси) для пішохідно-велосипедного мосту, що зводять у столиці України. Про це повідомляє прес-служба мера.

«Я подивився, як триває робота над тросами, які нам необхідні для нового пішохідного мосту, та провів переговори з керівництвом німецької компанії щодо нашої подальшої співпраці. Вже наступного тижня ванти будуть готові і їх відправлять до Києва», - повідомив Кличко.

Також веде переговори про виготовлення на заводі в Німеччині вантів підрядник, що будує Подільсько-Воскресенський мостовий перехід у Києві.

«Для нас важлива співпраця і довіра таких всесвітньовідомих компаній до Києва як до надійного партнера. Щоб на об’єктах, які будуємо, ми застосовували найкращі технології, найякісніше обладнання», - сказав мер столиці.

Компанія Bridon-Bekaert має сьогодні 16 виробничих підприємств у різних містах світу. І є одним з найпотужніших виробників всіх видів промислових сталевих тросів - для нафтової та газовий промисловості, для будівництва об‘єктів інфраструктури.

Німецький завод Bridon-Bekaert раніше виробляв і конструкції для НСК «Олімпійський» у Києві, який реконструювали перед Євро-2012.

Нагадаємо, ЮНЕСКО вимагає від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

Столична влада наполягає, що будівельні роботи зі зведення мосту повністю відповідають чинному законодавству.

5 квітня Віталій Кличко зустрівся в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер. Він обговорив з фахівцями ЮНЕСКО будівництво мосту через Володимирський узвіз.