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    Екс-суперник Кличка назвав Усика майбутнім жахом надважкої ваги

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    Олександр Усик - Екс-суперник Кличка назвав Усика майбутнім жахом надважкої ваги
    Олександр Усик
    Фокус

    Дерек Чисора вважає українця Олександра Усика майбутнім лідером у надважкій ваговій категорії

    Британскький боксер надважкої вагової категорії Дерек Чисора вважає українського боксера Олександра Усика майбутнім беззаперечним лідером цього дивізіону.

    «Усик стане справжнім жахом для всіх, коли додасть у вазі. Його буде дуже важко перемогти, доведеться хитрувати. У нього сильний удар, гарні боксерські навики, його рухливість знищить більшість надваговиків», - зазначив Чисора Sky Sports.

    Нагадаємо, українець Олександр Усик готується до дебютного бою в надважкій вазі проти Карлоса Такама, який відбудеться 25 травня.

    Дерек Чисора 2012 року бився за титул чемпіона WBC в надважкій вазі проти Віталія Кличка. Українець тоді переміг за очками після 12-ти раундів.

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