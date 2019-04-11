Екс-суперник Кличка назвав Усика майбутнім жахом надважкої ваги



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Олександр Усик Фокус

Дерек Чисора вважає українця Олександра Усика майбутнім лідером у надважкій ваговій категорії

Британскький боксер надважкої вагової категорії Дерек Чисора вважає українського боксера Олександра Усика майбутнім беззаперечним лідером цього дивізіону.

«Усик стане справжнім жахом для всіх, коли додасть у вазі. Його буде дуже важко перемогти, доведеться хитрувати. У нього сильний удар, гарні боксерські навики, його рухливість знищить більшість надваговиків», - зазначив Чисора Sky Sports.

Нагадаємо, українець Олександр Усик готується до дебютного бою в надважкій вазі проти Карлоса Такама, який відбудеться 25 травня.

Дерек Чисора 2012 року бився за титул чемпіона WBC в надважкій вазі проти Віталія Кличка. Українець тоді переміг за очками після 12-ти раундів.