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    Визначено склад жіночої збірної України U-18 з баскетболу на чемпіонат Європи

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    Фото: ФБУ - Визначено склад жіночої збірної України U-18 з баскетболу на чемпіонат Європи
    Фото: ФБУ

    Дар’я Сафонова припинила підготовку, інші 12 дівчат працюватимуть до відльоту у київській Пущі Водиці

    Жіноча збірна України 30 липня розпочала останній мікроцикл підготовки до чемпіонату Європи (Дивізіон B).

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Після того, як команда провела два спаринги зі збірною Фінляндії, головний тренер Олена Федченко залишила у тренувальному таборі тільки тих, хто вирушить до Австрії 1 серпня.

    Дар’я Сафонова припинила підготовку, інші 12 дівчат працюватимуть до відльоту у київській Пущі Водиці.

    Склад жіночої збірної України U-18

    Любов Пивоварова - «Кібіркштіс», Литва, перший тренер І. Пивоварова,
    Валерія Десятник - ДЮСШ, м. Бердянськ, перший тренер Т. Тонченко,
    Тетяна Гаврильчик - БК «Рівне-ОСДЮСШОР», перший тренер Вячеслав Ковалевський, Яна Рабчук – КСЛІ-Київбаскет, перший тренер Г. Макарчук,
    Анастасія Климчук - БК «Рівне-ОСДЮСШОР», перший тренер М. Максимчук.
    Вероніка Гуменюк - – СДЮСШОР ім. Літвака, м. Одеса, перший тренер Л. Канцлер,
    Юлія Гутевич - КСЛІ-Київбаскет, перший тренер Є. Кочергіна, А. Пастушенко,
    Жанна Джунь – КСЛІ-Київбаскет, перший тренер І. Шавгарова,
    Мірослава Топчій – ДЮСШ, м. Бердянськ, перший тренер Катерина Кливенок
    Олена Попова – ДЮСШ, м. Бердянськ, перший тренер Катерина Кливенок
    Діана Березова - КСЛІ, Київ, перший тренер Олена Федченко,

    Влада Волошина - КСЛІ-Київбаскет, перший тренер О. Федченко, Є. Кочергіна,

    Головний тренер - Олена Федченко

    Асистенти - Катерина Кливенок, В’ячеслав Ковалевський

    Нагадаємо, жіночий чемпіонат Європи U-18 у Дивізіоні В пройде у Австрії з 3 по 12 серпня.

    Матчі групи D відбудуться в Оберварті.

    3 серпня Україна стартує на першості Старого Світу матчем з однолітками з Білорусі.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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