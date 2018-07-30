Визначено склад жіночої збірної України U-18 з баскетболу на чемпіонат Європи



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Фото: ФБУ

Дар’я Сафонова припинила підготовку, інші 12 дівчат працюватимуть до відльоту у київській Пущі Водиці

Жіноча збірна України 30 липня розпочала останній мікроцикл підготовки до чемпіонату Європи (Дивізіон B).

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Після того, як команда провела два спаринги зі збірною Фінляндії, головний тренер Олена Федченко залишила у тренувальному таборі тільки тих, хто вирушить до Австрії 1 серпня.

Дар’я Сафонова припинила підготовку, інші 12 дівчат працюватимуть до відльоту у київській Пущі Водиці.

Склад жіночої збірної України U-18

Любов Пивоварова - «Кібіркштіс», Литва, перший тренер І. Пивоварова,

Валерія Десятник - ДЮСШ, м. Бердянськ, перший тренер Т. Тонченко,

Тетяна Гаврильчик - БК «Рівне-ОСДЮСШОР», перший тренер Вячеслав Ковалевський, Яна Рабчук – КСЛІ-Київбаскет, перший тренер Г. Макарчук,

Анастасія Климчук - БК «Рівне-ОСДЮСШОР», перший тренер М. Максимчук.

Вероніка Гуменюк - – СДЮСШОР ім. Літвака, м. Одеса, перший тренер Л. Канцлер,

Юлія Гутевич - КСЛІ-Київбаскет, перший тренер Є. Кочергіна, А. Пастушенко,

Жанна Джунь – КСЛІ-Київбаскет, перший тренер І. Шавгарова,

Мірослава Топчій – ДЮСШ, м. Бердянськ, перший тренер Катерина Кливенок

Олена Попова – ДЮСШ, м. Бердянськ, перший тренер Катерина Кливенок

Діана Березова - КСЛІ, Київ, перший тренер Олена Федченко,

Влада Волошина - КСЛІ-Київбаскет, перший тренер О. Федченко, Є. Кочергіна,



Головний тренер - Олена Федченко

Асистенти - Катерина Кливенок, В’ячеслав Ковалевський

Нагадаємо, жіночий чемпіонат Європи U-18 у Дивізіоні В пройде у Австрії з 3 по 12 серпня.

Матчі групи D відбудуться в Оберварті.

3 серпня Україна стартує на першості Старого Світу матчем з однолітками з Білорусі.