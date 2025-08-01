Визначилися суперники «Шахтаря» та «Полісся» у єврокубках

«Полісся», що подолало за сумою двох матчів андоррську «Санта-Колому», у Лізі конференцій протистоятиме угорському «Пакшу»

Донеччани, які пройшли турецький «Бешикташ», у Лізі Європи зустрінуться з грецьким «Панатінаїкосом»

Після учорашнього дня матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій остаточно визначилися суперники українських «Шахтаря» та «Полісся» у третьому кваліфайні турнірів. Про це повідомляє «Главком».

Донеччани, які пройшли турецький «Бешикташ», у Лізі Європи зустрінуться з грецьким «Панатінаїкосом». Перший матч гірники проведуть на виїзді.

«Полісся», що подолало за сумою двох матчів андоррську «Санта-Колому», у Лізі конференцій протистоятиме угорському «Пакшу». Першу гру житомиряни проведуть на своєму полі.

Поєдинки обох турнірів пройдуть 7-го та 14 серпня.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське «Динамо» 5-го та 12 серпня зіграє з кіпрським «Пафосом».

Нагадаємо, «Полісся» здолало клуб «Санта-Колома» (Андорра) у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій та продовжило боротьбу у турнірі.

Житомирський клуб зазнав поразки у першій грі, тому змушений був грати лише на перемогу у другому поєдинку.

«Полісся» відкрило рахунок вже на початку гри – Михайліченко використав помилку андоррців у захисті.

У другому таймі житомирський клуб ще кілька разів забив у ворота андоррців і гарантував собі путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд (другий матч)

«Санта-Колома» (Андорра) – «Полісся» (Україна) – 1:4 (3:5 за підсумком двох поєдинків)

Голи: Моурело дель Уерто (49) – Михайліченко (4), Філіппов (48), Андрієвський (59), Гайдучик (77)