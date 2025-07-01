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Клубний чемпіонат світу: визначилися три пари чвертьфіналу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Клубний чемпіонат світу: визначилися три пари чвертьфіналу
«Манчестер Сіті» сенсаційно вилетів від «Аль-Хіляля»
фото: AP

Матчі 1/8 фіналу принесли несподівані результати

Клубний чемпіонат світу з футболу наближається до чвертьфінальної стадії: вже відомі три з чотирьох пар команд, які продовжать боротьбу за титул. Про це повідомляє «Главком».

Напередодні матчі 1/8 фіналу принесли несподівані результати – одразу два європейські гранди припинили боротьбу.

«Інтер» поступився «Флуміненсе» з рахунком 0:2, а «Манчестер Сіті» в драматичному матчі в додатковий час програв «Аль-Хілялю» – 3:4.

Бразильський і саудівський клуби тепер зійдуться між собою у чвертьфіналі, який відбудеться 4 липня.

Раніше стали відомі ще дві пари 1/4 фіналу:

«Палмейрас» зіграє проти «Челсі». Бразильці мінімально обіграли «Ботафогу» (1:0), а лондонці впевнено розібралися з «Бенфікою» Анатолія Трубіна – 4:1.

У ще одному матчі зустрінуться дві європейські топ-команди – «ПСЖ» та «Баварія». Парижани не залишили шансів «Інтеру Маямі» (4:0), а мюнхенці здолали «Фламенгу» з рахунком 4:2.

Остання чвертьфінальна пара визначиться в ніч на 2 липня – у матчах «Реала» проти «Ювентуса» та «Боруссії» Дортмунд проти «Монтеррея».

Клубний чемпіонат світу. 1/4 фіналу

  • 4 липня, 22:00 – Флуміненсе – Аль-Хіляль
  • 5 липня, 04:00 – Палмейрас – Челсі
  • 5 липня, 19:00 – ПСЖ – Баварія
  • 5 липня, 23:00 – Реал – Ювентус – Боруссія – Монтеррей

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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