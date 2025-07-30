Олександра Вдовіна виконуватиме обов’язки одного з помічників Угне Сімтайте з Литви

Українки судитимуть гру «Спартак» (Словаччина) – «Будучност» (Чорногорія)

Дві українські арбітрині працюватимуть на грі жіночої Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

На матчі першого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів «Спартак» (Словаччина) – «Будучност» (Чорногорія), який відбудеться 30 липня в Міяві, працюватимуть дві українські арбітрині – Олександра Вдовіна та

Олександра Вдовіна виконуватиме обов’язки одного з помічників Угне Сімтайте з Литви, а Софія Причина виступить у ролі четвертого арбітра.

Нагадаємо, стали відомі місця проведення матчів другого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026, в якому візьмуть участь представники України – полтавська «Ворскла» та харківський «Металіст 1925».

Турнір, в якому змагатиметься 16 колективів, проходить в оновленому форматі – із поділом на Шлях чемпіонів і Шлях представників ліг. Дев’ять команд одразу отримають місце в груповому етапі: «Арсенал» (Англія), «Челсі» (Англія), «Ліон» (Франція), «ПСЖ» (Франція), «Баварія» (Німеччина), «Вольфсбург» (Німеччина), «Барселона» (Іспанія), «Бенфіка» (Португалія), «Ювентус» (Італія). Ще сім учасників приєднаються до них після третього раунду відбору. Команди грають у форматі мінітурнірів – півфінали та фінали (а також матчі за третє місце) в одному місті.

Україну в Лізі чемпіонів удруге поспіль представлятимуть дві команди. «Ворскла» стартує у Шляху чемпіонів, а «Металіст 1925» – у Шляху представників ліг. Обидва колективи розпочнуть із другого раунду. Для потрапляння до групового турніру ЛЧ потрібно буде, окрім другого, пройти ще й третій кваліфікаційний раунд (плей-оф).

Групу, в якій виступає «Ворскла», прийматиме литовська «Гінтра» – матчі відбудуться в місті Шяуляй.

Групу, де гратиме «Металіст 1925», прийматиме шведський «Гаммарбю» – усі матчі пройдуть у Стокгольмі.