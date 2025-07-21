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Очільник ФІФА прокоментував гучний расистський скандал у жіночому футболі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Очільник ФІФА прокоментував гучний расистський скандал у жіночому футболі
Картер є чемпіонкою Європи (2022 рік) та срібною призереою чемпіонату світу (2023 рік)
фото: Reuters

Футболістка збірної Англії Карте поскаржилася на численні расистські образи на її адресу під час чемпіонату Європи

Президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив із публічною заявою, висловивши підтримку захисниці збірної Англії з футболу Джесс Картер. Про це повідомляє «Главком».

Картер раніше поскаржилася на численні расистські образи на її адресу під час чемпіонату Європи.

«Я глибоко засмучений образами на адресу Джесс Картер. Расизму немає місця ні у футболі, ні у суспільстві. Завдяки службі захисту соціальних мереж ФІФА ми допомогли боротися з подібними зловживаннями на кількох турнірах… У цьому випадку ми запропонуємо нашу підтримку у будь-яких необхідних подальших діях, а також поділимося даними для вжиття відповідних заходів щодо будь-яких порушників», – заявив Інфантіно.

Картер, зокрема, заявила, що залишає соціальні мережі через расистські образи

«Із самого початку турніру я зіткнулася з багатьма расистськими образами. Хоча я вважаю, що кожен уболівальник має право на свою думку, але не вважаю нормальним нападати на когось через зовнішність чи расу. У зв'язку з цим я полишаю соціальні мережі. Як завжди, я вдячна за підтримку справжнім уболівальникам, але я вживаю цього заходу, щоб захистити себе та зосередитися на допомозі команді всіма доступними мені способами. Сподіваюся, що мої слова змусять тих, хто пише ці образи, двічі подумати й іншим не доведеться мати справу з цим», – написала Картер.

Картер є чемпіонкою Європи (2022 рік) та срібною призеркою чемпіонату світу (2023 рік).

Як повідомлялося, навколо святкування дня народження зірки «Барселони» Ламіна Ямаля спалахнув скандал через людей із карликовістю.

Вінгер «Барселони» влаштував вечірку з нагоди 18-річчя. На святі були імениті гості.

Асоціація людей з ахондроплазією та іншими формами карликовості, опублікувала заяву, в якій стверджує, що на заході було найнято людей з карликовістю з метою розваги.

«Асоціація засуджує наймання людей з карликовістю як розвагу на вечірку Ламіна Ямаля. Ми будемо вживати заходів як у правовому, так і в соціальному полі», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Теги: расизм НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол ФІФА

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