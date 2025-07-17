«Ільвес» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи

Початок зустрічі о 19:00 за київським часом

Сьогодні, 17 липня, донецький «Шахтар» у кваліфікації Ліги Європи проведе гру-відповідь проти фінського «Ільвеса». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок кваліфікації Ліги Європи «Ільвес» – «Шахтар» пройде на стадіоні «Таммела» у Тампере (Фінляндія). Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Гру «Ільвес» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ.

Нагадаємо, 10 липня донецький «Шахтар» у першій грі розгромив «Ільвес» – 6:0.

«Шахтар» (Україна) – «Ільвес» (Фінляндія) – 6:0

Голи: Алісон, (26, 47), Кауа Еліас, 43), Кевін, (74), Педрінью, (87), Невертон, (89)

«Шахтар» дуже швидко взяв гру під контроль: уже на 4-й хвилині Бондаренко прострілив на Еліаса, але той пробив трохи повз ворота. Незабаром Конопля влучив у поперечину.

Посеред тайму Кевін вивів Алісона один на один, і той відкрив рахунок. Згодом Еліас міг подвоївати, але влучив прямо у воротаря, а Судаков пробив трохи повз. Та наприкінці тайму Еліас таки забив головою після кутового – 2:0.

На початку другого тайму Алісон оформив дубль. Бондаренко теж мав момент, але схибив.

Після цього фіни трохи пожвавились, однак моменти не використали. А на 74-й хвилині Кевін добив м’яч у ворота після удару Алісона – 4:0. Під кінець матчу Педрінью і Невертон довели рахунок до розгрому, остаточно знявши всі питання.

Як повідомлялося, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).