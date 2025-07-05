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У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України
Inch розпочав свою роботу у червні 2024 року

«Inch ставить свою історію на паузу. Ми не знаємо, чи буде продовження», – йдеться в Instagram закладу

Столичний ресторані Inch, який належить захиснику збірної України та гравцю лондонського «Арсеналу» Олександру Зінченку і його дружині Владі, припиняє свою діяльність. Про це повідомляє «Главком».

«Ми кажемо вам дякуємо – за кожен день, за кожну трансляцію, за кожен ваш вибір бути з нами. Це було справжнє, і воно залишиться з нами. Сьогодні Inch ставить свою історію на паузу. Ми не знаємо, чи буде продовження, але точно знаємо, що цей розділ був справжнім і важливим», – йдеться в Instagram закладу.

Також у дописі наголошується, що Inch – це більше, ніж ресторан.  

«Це місце, де збиралися ті, хто любить смак життя. Хтось приходив за ідеальним шафрановим різотто чи авторськими коктейлями. Хтось – за емоціями великого футболу, тенісу або за коктейлем, присвяченим трасі, на якій відбувається гонка Формули-1. А хтось – просто, щоб бути серед своїх. Ми ніколи не були лише про спорт. Ми були про відчуття, вечори з драйвом і затишні розмови. Про друзів, святкування важливих і радісних подій. Про робочі мітинги, що поєднували справу і задоволення», – зазначається на сторінці Inch в Instagram.

Варто зазначити, що заклад розпочав свою роботу у червні 2024 року.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: Олександр Зінченко Влада Седан НОВИНИ ФУТБОЛУ ресторан

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