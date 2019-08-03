Українська Прем’єр-ліга. «Маріуполь» здобув скандальну перемогу над «Олександрією»

Пенальті Руслана Фоміна виявилося визначальним Укрінформ

Робота рефері Можаровського викликала чимало суперечок

«Маріуполь» здобув перемогу над «Олександрією» в матчі претендентів на нагороди у другому турі української Прем’єр-ліги. Долю зустрічі вирішив пенальті, реалізований нападником азовців Русланом Фоміним.

«Маріуполь» - «Олександрія» - 2:1

Голи: 1:0 – Руслан Фомін (77, з пенальті). 2:0 – Владислав Вакула (83). 2:1 – Сітало (90+5)

«Маріуполь»: Худжамов (к) – Кірюханцев, Чоботенко, Сергій Яворський, Олексій Биков – Валерій Федорчук – Чурко (Джойскім Дава, 85), Максим Чех, Мишньов (Дмитро Топалов, 75), Владислав Вакула – Руслан Фомін (Олексій Кащук ,81). Тренер – Олександр Бабич

«Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Бабогло, Бухал, Денис Мірошниченко – Валерій Лучкевич (Сітало, 80), Банада, Гречишкін, Максим Третяков (Шастал, 43) – Кирило Ковалець – Денис Безбородько. Тренер – Володимир Шаран

Судді: Можаровський (Львів) – Марченко (Київ), Євген Данильченко (Луганськ)

Попередження: Владислав Вакула (20) – Денис Мірошниченко (12), Бабогло (45), Денис Безбородько (56) Кирило Ковалець (79)

3 серпня. Маріуполь. Стадіон імені Володимира Бойка

Основні події матчу розвивалися у другому таймі. Причому три, можливо, ключових епізоди були пов’язані з суддівськими рішеннями. Спершу було падіння Руслана Фоміна у карному майданчику суперників, яке рефері Юрій Можаровський не кваліфікував як порушення, чим викликав невдоволений шквал трибун і гравців «Маріуполя». А через лічені хвилини хавбек «Олександрії» Кирило Ковалець навіть вразив ворота Рустама Худжамова, але за мить до того арбітр зафіксував суперечливий офсайд.

Врешті, вирішальний у матчі епізод теж виявився доволі неоднозначним. На позначку Можаровський вказав після того, як Валерій Лучкевич, можливо, притримав за руку у власному карному майданчику Валерія Федорчука. Щоправда, численні повтори ствердної відповіді стосовно правильності суддівського рішення не дали. Так чи інакше, Фомін пенальті реалізував і «Маріуполь» повів у рахунку.

А остаточно добив гостей слаломний прохід Владислава Вакули, який протягнув м’яч на швидкості з середини поля і влучно пробив метрів з 17-ти точно в кут. Артем Сітало один м’яч відіграв, коли компенсований час уже завершився.

Маріуполь - Олександрія. Гол Владислава Вакули

Для «Маріуполя» то перша перемога в сезоні після стартової поразки від «Колоса». «Олександрія» програла обидва перших поєдинки.