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    Українська Прем’єр-ліга. «Маріуполь» здобув скандальну перемогу над «Олександрією»

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Пенальті Руслана Фоміна виявилося визначальним - Українська Прем’єр-ліга. «Маріуполь» здобув скандальну перемогу над «Олександрією»
    Пенальті Руслана Фоміна виявилося визначальним
    Укрінформ

    Робота рефері Можаровського викликала чимало суперечок

    «Маріуполь» здобув перемогу над «Олександрією» в матчі претендентів на нагороди у другому турі української Прем’єр-ліги. Долю зустрічі вирішив пенальті, реалізований нападником азовців Русланом Фоміним.

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    «Маріуполь» - «Олександрія» - 2:1

    Голи: 1:0 – Руслан Фомін (77, з пенальті). 2:0 – Владислав Вакула (83). 2:1 – Сітало (90+5)

    «Маріуполь»: Худжамов (к) – Кірюханцев, Чоботенко, Сергій Яворський, Олексій Биков – Валерій Федорчук – Чурко (Джойскім Дава, 85), Максим Чех, Мишньов (Дмитро Топалов, 75), Владислав Вакула – Руслан Фомін (Олексій Кащук ,81). Тренер – Олександр Бабич

    «Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Бабогло, Бухал, Денис Мірошниченко – Валерій Лучкевич (Сітало, 80), Банада, Гречишкін, Максим Третяков (Шастал, 43) – Кирило Ковалець – Денис Безбородько. Тренер – Володимир Шаран

    Судді: Можаровський (Львів) – Марченко (Київ), Євген Данильченко (Луганськ)

    Попередження: Владислав Вакула (20) – Денис Мірошниченко (12), Бабогло (45), Денис Безбородько (56) Кирило Ковалець (79)

    3 серпня. Маріуполь. Стадіон імені Володимира Бойка

    Основні події матчу розвивалися у другому таймі. Причому три, можливо, ключових епізоди були пов’язані з суддівськими рішеннями. Спершу було падіння Руслана Фоміна у карному майданчику суперників, яке рефері Юрій Можаровський не кваліфікував як порушення, чим викликав невдоволений шквал трибун і гравців «Маріуполя». А через лічені хвилини хавбек «Олександрії» Кирило Ковалець навіть вразив ворота Рустама Худжамова, але за мить до того арбітр зафіксував суперечливий офсайд.

    Врешті, вирішальний у матчі епізод теж виявився доволі неоднозначним. На позначку Можаровський вказав після того, як Валерій Лучкевич, можливо, притримав за руку у власному карному майданчику Валерія Федорчука. Щоправда, численні повтори ствердної відповіді стосовно правильності суддівського рішення не дали. Так чи інакше, Фомін пенальті реалізував і «Маріуполь» повів у рахунку.

    А остаточно добив гостей слаломний прохід Владислава Вакули, який протягнув м’яч на швидкості з середини поля і влучно пробив метрів з 17-ти точно в кут. Артем Сітало один м’яч відіграв, коли компенсований час уже завершився.

    Маріуполь - Олександрія. Гол Владислава Вакули

    Для «Маріуполя» то перша перемога в сезоні після стартової поразки від «Колоса». «Олександрія» програла обидва перших поєдинки.   

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь» ФК Олександрія Володимир Шаран Рустам Худжамов Валерій Лучкевич Юрій Можаровський Олександр Бабич Валерій Федорчук Юрій Паньків Павло Пашаєв Євген Банада Кирило Ковалець Владислав Бабогло Дмитро Гречишкін Сергій Яворський Владислав Вакула Олексій Кащук Руслан Фомін Артем Сітало Олексій Биков Джойскім Дава Дмитро Топалов Денис Мірошниченко Максим Третяков Денис Безбородько
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