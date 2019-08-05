Новачок «Динамо» може дебютувати в матчі проти «Брюґґе»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жерсон Родріґес dynamo.kiev.ua

Жерсон Родріґес вилетів з киянами на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» вилетіло до Бельгії на перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти «Брюґґе».

Разом з командою також вирушив новачок команди Жерсон Родріґес. Кияни лише напередодні уклали угоду з форвардом збірної Люксембургу. То й ще навіть не зіграв за нову команду.

Не полетіли до Бельгії Микола Шапаренко, Денис Попов, Георгій Цитаішвілі, Міккель Дуелунд, інформує dynamo.kiev.ua.

«Брюґґе» та «Динамо» грають перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 6 серпня. Початок о 21:30. Матч-відповідь – 13 серпня.