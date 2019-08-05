Новачок «Динамо» може дебютувати в матчі проти «Брюґґе»
Жерсон Родріґес
dynamo.kiev.ua
Жерсон Родріґес вилетів з киянами на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Київське «Динамо» вилетіло до Бельгії на перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти «Брюґґе».
Разом з командою також вирушив новачок команди Жерсон Родріґес. Кияни лише напередодні уклали угоду з форвардом збірної Люксембургу. То й ще навіть не зіграв за нову команду.
Не полетіли до Бельгії Микола Шапаренко, Денис Попов, Георгій Цитаішвілі, Міккель Дуелунд, інформує dynamo.kiev.ua.
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«Брюґґе» та «Динамо» грають перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 6 серпня. Початок о 21:30. Матч-відповідь – 13 серпня.