Визначилися суперники збірних України U-18 в кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3х3



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Фінальний турнір чемпіонату Європи U-18 пройде 31 серпня – 2 вересня в угорському Дебрецені

Чоловіча та жіноча збірні України U-18 з баскетболу 3х3 отримали суперників по кваліфікації чемпіонату Європи.

Хлопці (перший рейтинг в світі) зіграють у групі проти Андорри, Німеччини, Швейцарії та Ірландії. Переможці груп одразу потрапляють на чемпіонат Європи.

Другі та треті команди груп розіграють між собою дві інші путівки.

Відбірковий турнір пройде 3-4 серпня в італійському Барі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Дівчата (другий рейтинг в світі) гратимуть в групі проти Німеччини, Швеції та Польщі.

Переможці груп одразу потрапляють на чемпіонат Європи. Другі та треті команди зіграють в півфіналі, переможці якого і розіграють останню путівку.

Відбірковий турнір пройде 4-5 серпня в угорському Сольноку.

Фінальний турнір чемпіонату Європи U-18 пройде 31 серпня – 2 вересня в угорському Дебрецені.