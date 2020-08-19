Визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів з футболу (відео)

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До голу Сержа Ґнабрі французи домінували на полі Світлина - UEFA.com

У вирішальному матчі зіграють «Парі Сен-Жермен» і «Баварія»

Мюнхенська «Баварія» стала другим фіналістом Ліги чемпіонів. У півфінальному матчі команда Ганса Фліка перемогла ліонський «Олімпік».

«Олімпік» (Ліон, Франція) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 0:3

Голи: 0:1 – Ґнабрі (18). 0:2 – Ґнабрі (33). 0:3 - Роберт Левандовскі (88)

«Олімпік»: Антоні Лопеш – Денайєр, Марсело, Марcал (Шеркі, 73) – Бруно (Тьяґо Мендеш, 46) — Лео Дюбуа (Кенні Тете, 67), Какере, Ауар, Максвел Корне – Екамбі (Рейн-Аделаїд, 67), Депай (к) (Мусса Дембеле, 58). Тренер – Руді Ґарсія

«Баварія»: Нойєр (к) — Кімміх, Жером Боатенґ (Зуле, 46), Алаба, Альфонсо Девіс — Ґорецка (Павар, 82), Тьяґо Алькантара (Толіссо, 82) — Ґнабрі (Феліппе Коутіньо, 75), Томас Мюллер, Перішіч (Кінґслі Коман, 46) — Роберт Левандовскі. Тренер – Ганс-Дітер Флік

19 серпня. Лісабон. «Естадіу Жозе Альваладе». Без глядачів

Перший м’яч у ворота французів вийшов алогічним. Адже до того, як Серж Ґнабрі ударом метрів з 17-ти на 18-й хвилині вразив верхній кут воріт Антоні Лопеша, «Олімпік» втратив чотири гарних нагоди відзначитися.

Відкривши рахунок, «Баварія» до завершення першого тайму контролювала хід подій на полі і врешті Ґнабрі, вдало зігравши на добиванні, відзначився вдруге.

Після перерви ліонці здійснили спробу відігратися, знову створили кілька непоганих нагод поруч із ворітьми Мануеля Нойєра, однак у цій зустрічі команді Руді Ґарсії відверто не щастило.

Врешті, незадовго до фінального свистка баварці встановили остаточний підсумок. Йосуа Кімміх навісив зі штрафного, а Роберт Левандовскі влучно пробив головою - 3:0.

Таким чином, у неділю, 23 серпня, «Баварія» спробує виграти шостий Кубок чемпіонів у фінальному протистоянні з іншим французьким клубом «Парі Сен-Жермен», який обіграв у півфіналі німецький «Ляйпціґ».