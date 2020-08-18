«Парі Сен-Жермен» став першим фіналістом Ліги чемпіонів



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Мбаппе і Неймар - головні зірки «ПСЖ» Twitter УЄФА

Паризький клуб не мав проблем у півфіналі Ліги чемпіонів

Французький «Парі Сен-Жермен» з рахунком 3:0 завдав поразки «РБ Лейпциг» у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА

Поєдинок пройшов у Лісабоні на стадіоні «Ештадіу ду Бенфіка».

На шостій хвилині гостра передача Мбаппе вивела Неймара на побачення з голкіпером – бразилець поцілив у стійку. У наступному епізоді парижани перехопили м’яч на чужій половині і Мбаппе оформив гол у порожні ворота. Проте арбітр відмінив взяття воріт через гру рукою француза.

Далі французи створювали моменти біля чужих воріт. В одному із них Мбаппе не зумів переграти угорського кіпера Гуляші. Досяг мети захисник «ПСЖ» Маркіньос на 13 хвилині. Захисник парижан ударом головою успішно завершив подачу зі штрафного від Ді Марії.

Німецький колектив відповів атакою в середині тайму – Забітцеру не вистачило сантиметрів аби поцілити у площину.

Ближче до завершення тайму Неймар знову влучив у стійку воріт, а на 42 хвилині бразилець передачею п’ятою вивів на ударну позицію Ді Марію – 2:0.

Після відпочинку підопічні Томаса Тухеля продовжували домінувати у матчі. Відзначитися їм вдалося ще одного разу – навіс Ді Марії головою замкнув Бернат.

«РБ Лейпциг» Німеччина – «ПСЖ» Франція - 0:3

Голи:

0:1 – Маркіньос (13), 0:2 - Ді Марія (42), 0:3 – Бернат (56).

Примітно, що «ПСЖ» вперше в клубній історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Додамо, другим фіналістом Ліги чемпіонів стане переможець пари «Баварія» - «Ліон».