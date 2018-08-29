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    Визначився календар матчів збірної України у відборі на Євро-2019 з футзалу серед жінок

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    Визначився календар матчів збірної України у відборі на Євро-2019 з футзалу серед жінок

    Українки перший матч зіграють 12 вересня проти Угорщини

    Визначені дати та час поєдинків основного раунду відбору на континентальну першість з футзалу серед жінок.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    «Синьо-жовті» потрапили до відбірної групи 3, де їхніми суперниками будуть команди Казахстану, Угорщини та Білорусі.

    Поєдинки пройдуть 12-15 вересня на території України, а саме – у Черкасах у Палаці спорту «Будівельник».

    Календар матчів групи 3

    1 тур
    12.09. Казахстан – Білорусь – 17:00
    12.09. Україна – Угорщина – 19:30

    2 тур
    13.09. Угорщина – Казахстан – 17:00
    13.09. Україна – Білорусь – 19:30

    3 тур
    15.09. Угорщина – Білорусь – 15:30
    15.09. Казахстан – Україна – 18:00

    До фінальної стадії потраплять чотири переможці груп основного раунду.

    Перший в історії чемпіонат Європи з футзалу серед жінок відбудеться 14-17 лютого 2019 року на майданчику однієї з країн-учасниць.

    чемпіонат Європи Збірна України футзал
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