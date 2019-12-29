Після публічних скандалів уряд повернув заборгованість федераціям олімпійських видів спорту



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Президент федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул став першим, хто виступив з публічними заявами про державні борги спортсменам

Про це повідомив президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул

В останні дні грудня український спорт сколихнула тривожна інформація – уряд не розрахувався з рядом спортивних федерацій за 2019 рік. Дірка в бюджеті поставили під загрозу підготовку спортсменів до Олімпійських Ігор 2020 року, через нестачу коштів деяким федераціям довелося скасувати підготовчі збори своїх спортсменів. Про проблеми з фінансуванням зокрема оголосили федерації легкої атлетики, художньої гімнастики, хокею, баскетболу т регбі. Їх очільники навіть написали відкритого листа президенту України Володимиру Зеленському:

-Вже зараз у федерацій виникла заборгованість за послуги, надані протягом 2019 року. Через це спортсменам доводиться скасовувати тренувальні збори, аби уникнути зростання боргів. Припинення фінансування саме у цей період руйнує усі зусилля, які було витрачено на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор протягом попередніх трьох з половиною років. Багаторічна праця тренерів, спортсменів, менеджменту може бути зруйнована вмить в той час, коли до досягнення поставлених цілей лишається зробити останні кроки, - йшлося в тому посланні.

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Публічний розголос проблеми дав результат. В останні дні 2019 року заборгованість перед спортсменами була погашена. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook президент федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.

-Мабуть останній пост на тему заборгованості Міністерства молоді та спорту перед Легкою атлетикою України. Сьогодні останні платежі було здійснено! Означену заборгованість повністю ліквідовано! Чи відзначиться ця ситуація на майбутніх результатах покаже час. Чи було б питання вирішене, без публічної заяви та активної позиції кількох поважних федерацій? На мій погляд, ні.Дякуємо усім, хто зробив можливим такий фінал! Список великий та не усі прізвища можуть бути озвучені. Але ми пам'ятаємо!, - написав Гоцул.