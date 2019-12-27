У столиці під час матчу лідерів Суперліги зухвало принизили фанатів «Київ-Баскета»



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Тренер «Київ-Баскета» Айнарс Баґатскіс у цьому матчі лютував не через банери ФБУ

Ображені вболівальники звернулися з вимогою втихомирити «відморозків»

Вчора, 26 грудня, у київському палаці спорту «Венето» (колишній спорткомплекс «Меридіан») відбувався матч лідерів української баскетбольної Суперліги – «Дніпро» Коломойського/Кондратьєва переміг з рахунком 86:81 «Київ-Баскет» Михайла Бродського.

Проте найрезонансніші події все ж пов’язані не із самою грою, а з тим, що відбувалося навколо неї. У перерві поєдинку трапилася прикрість. Фанати гостьової команди підбігли до опонентів з «Київ-Баскета» і позісмикували з сектора стяги і розтяжки. Неприємність супроводжувалася сутичками й завершилася одним спаленим і одним попсованим полотнищем «Київ-Баскета». То, звісно, якщо вірити написаному прихильниками цього клубу на пабліку в Instagram. Також вони пишуть, що сутички відбувалися уже й після матчу, поза межами ігрового залу.

Підсумували своє невдоволення вболівальники завуальованою погрозою в разі незабезпечення порядку в майбутньому не ходити на баскетбол.

«Конфлікт, на який йшли фанати «Дніпра» спільно з фанатами «Будівельника» (легендарного столичного клубу, який припинив існування в 2017 році – «Главком») досяг свого апогею сьогодні. Ще з початку сезону активні фанати «Дніпра» стали активно виступати проти київського клубу. У жовтні на матчі Кубка Європи ФІБА їх фанати вже влаштовували провокації, виловлюючи нас і зриваючи прапори.

Тепер у великій перерві гри кілька відморозків з гостьового сектора влаштували провокацію, зірвавши наші прапори і влаштувавши бійку з нашими фанатами прямо в залі. Також відібрали прапор клубу в інвалідів.

Забравши стяги, гостьовий сектор спалив один з прапорів, викинувши попіл на майданчик, а на другий прапор після гри спорожнилися.

Ще у великій перерві ми підходили до тренерів «Дніпра» і гравців з проханням вплинути на ситуацію, на що отримали відмову. Наш фанатський рух зупинив початок третьої чверті, вийшовши на майданчик і звернувши увагу на те, що трапилося. Поговоривши з гравцями нашого клубу, ми погодилися повернутися на місця і продовжити зустріч.

Після гри, при абсолютній бездіяльності осіб, відповідальних за гру, відбулася сутичка фанатів уже на вулиці. Гостьові фанати напали на нас з ножами і битими пляшками, в наслідок чого кілька людей постраждали.

Ми звертаємося до всіх причетних до українського баскетболу. Це неподобство ставить на коліна весь український баскетбол і відбиває бажання простих людей приходити на гру через відсутність безпеки, а також неадекватність відморозків».

Зауважимо, що фанати «Дніпра» та «Будівельника» заяв наразі не робили.

«Главком» обіцяє стежити за розвитком подій навколо цього резонансного інциденту.