Визначився склад дівочої збірної України на чемпіонат Європи U-16 з баскетболу
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До списку увійшли 12 баскетболісток
Головний тренер кадетської жіночої збірної України Валерій Жартун визначився зі складом команди на чемпіонат Європи U-16 з баскетболу.
14 серпня до Чорногорії разом з тренерським штабом вилетять такі 12 гравців, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Склад жіночої збірної України U-16:
Анастасія Ковтун – ДЮСШ-Спартак, Львів
Віра Черкаська – ДЮСШ, Київ
Дар’я Дубнюк – ОСДЮСШОР, Рівне
Владислава Кіба – ОСДЮСШОР, Рівне
Олена Таргонська – ОСДЮСШОР, Рівне
Ярослава Іванюк – ОСДЮСШОР, Рівне
Анастасія Кучерьонок – ОСДЮСШОР, Рівне
Вікторія Ростоцька – КСЛІ, Київ
Тетяна Маліновська – КСЛІ, Київ
Катерина Ящук – ОСДЮСШОР, Рівне
Лідія Джус – «Сарагоса», Іспанія
Аліна Зозуля – СДЮСШОР ім. Літвака, Одеса.
Головний тренер: Валерій Жартун. Асистенти головного тренера: Олександр Чередниченко, Вікторія Шорстка.
Виступи на чемпіонаті Європи U-16 українки розпочнуть матчем з однолітками з Норвегії 16 серпня.
Окрім цієї збірної, суперницями «жовто-синіх» дівчат на груповому етапі (група D) будуть збірні Фінляндії, Білорусі, Боснії та Герцеговини, Албанії.