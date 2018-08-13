Визначився склад дівочої збірної України на чемпіонат Європи U-16 з баскетболу



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Фото ФБУ

До списку увійшли 12 баскетболісток

Головний тренер кадетської жіночої збірної України Валерій Жартун визначився зі складом команди на чемпіонат Європи U-16 з баскетболу.

14 серпня до Чорногорії разом з тренерським штабом вилетять такі 12 гравців, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Склад жіночої збірної України U-16:

Анастасія Ковтун – ДЮСШ-Спартак, Львів

Віра Черкаська – ДЮСШ, Київ

Дар’я Дубнюк – ОСДЮСШОР, Рівне

Владислава Кіба – ОСДЮСШОР, Рівне

Олена Таргонська – ОСДЮСШОР, Рівне

Ярослава Іванюк – ОСДЮСШОР, Рівне

Анастасія Кучерьонок – ОСДЮСШОР, Рівне

Вікторія Ростоцька – КСЛІ, Київ

Тетяна Маліновська – КСЛІ, Київ

Катерина Ящук – ОСДЮСШОР, Рівне

Лідія Джус – «Сарагоса», Іспанія

Аліна Зозуля – СДЮСШОР ім. Літвака, Одеса.

Головний тренер: Валерій Жартун. Асистенти головного тренера: Олександр Чередниченко, Вікторія Шорстка.

Виступи на чемпіонаті Європи U-16 українки розпочнуть матчем з однолітками з Норвегії 16 серпня.

Окрім цієї збірної, суперницями «жовто-синіх» дівчат на груповому етапі (група D) будуть збірні Фінляндії, Білорусі, Боснії та Герцеговини, Албанії.