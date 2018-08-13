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    Визначився склад дівочої збірної України на чемпіонат Європи U-16 з баскетболу

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    Фото ФБУ - Визначився склад дівочої збірної України на чемпіонат Європи U-16 з баскетболу
    Фото ФБУ

    До списку увійшли 12 баскетболісток

    Головний тренер кадетської жіночої збірної України Валерій Жартун визначився зі складом команди на чемпіонат Європи U-16 з баскетболу.

    14 серпня до Чорногорії разом з тренерським штабом вилетять такі 12 гравців, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Склад жіночої збірної України U-16:

    Анастасія Ковтун – ДЮСШ-Спартак, Львів
    Віра Черкаська – ДЮСШ, Київ
    Дар’я Дубнюк – ОСДЮСШОР, Рівне
    Владислава Кіба – ОСДЮСШОР, Рівне
    Олена Таргонська – ОСДЮСШОР, Рівне
    Ярослава Іванюк – ОСДЮСШОР, Рівне
    Анастасія Кучерьонок – ОСДЮСШОР, Рівне
    Вікторія Ростоцька – КСЛІ, Київ
    Тетяна Маліновська – КСЛІ, Київ
    Катерина Ящук – ОСДЮСШОР, Рівне
    Лідія Джус – «Сарагоса», Іспанія
    Аліна Зозуля – СДЮСШОР ім. Літвака, Одеса.

    Головний тренер: Валерій Жартун. Асистенти головного тренера: Олександр Чередниченко, Вікторія Шорстка.

    Виступи на чемпіонаті Європи U-16 українки розпочнуть матчем з однолітками з Норвегії 16 серпня.

    Окрім цієї збірної, суперницями «жовто-синіх» дівчат на груповому етапі (група D) будуть збірні Фінляндії, Білорусі, Боснії та Герцеговини, Албанії.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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