Визначився склад молодіжної жіночої збірної України для участі у відбірному етапі Євро-2019



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Фото: ФФУ

25 вересня команда збереться у Пущі-Водиці

Головний тренер молодіжної жіночої збірної України WU-19 Наталія Зінченко оприлюднила список із 20-х гравців, які викликані на навчально-тренувальний збір для підготовки до участі у відбірному етапі чемпіонату Європи-2019.

25 вересня команда збереться у Пущі-Водиці, де готуватиметься до євротурніру, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Склад збірної України WU-19

Воротарі: Марія Вальчук («Ладомир» Володимир-Волинський), Анна-Марія Крищишин («Житлобуд-2» Харків).

Захисники: Романа Лукач («Львів-Янтарочка» Львів), Соломія Куп’як («Львів-Янтарочка» Львів), Марина Шайнюк (Ладомир» Володимир-Волинський), Вероніка Нікітюк (ВО ДЮСШ Вінниця), Анастасія Ілліна («Єдність-ШВСМ» Плиски), Марія Колещук («Житлобуд-2» Харків).

Півзахисники: Анастасія Кузьмич, Анна Лемешук, Вікторія Гірин (усі — «Ладомир» Володимир-Волинський), Ірина Котяш («Родина-Ліцей» Костопіль), Надія Вегерич, Валерія Постол (усі — «Єдність-ШВСМ» Плиски), Поліна Янчук («Пантери» Умань), Анастасія Курдюк («Маріупольчанка» Маріуполь), Дар'я Ціхач (ВО ДЮСШ Вінниця).

Нападники: Оксана Білокур («Пантери» Умань), Надія Куніна («Житлобуд-1» Харків), Юлія Семенюк («Ятрань-Берестівець» Уманський р-н).

Нагадаємо, підопічні Наталії Зінченко кваліфікаційний раунд ЧЄ-2019 зіграють у Литві з 1-го по 9 жовтня.

Наші дівчата поборються за вихід до наступного етапу з командами Ірландії, Литви та Фарерських островів.