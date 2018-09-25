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    Визначився склад молодіжної жіночої збірної України для участі у відбірному етапі Євро-2019

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    Фото: ФФУ - Визначився склад молодіжної жіночої збірної України для участі у відбірному етапі Євро-2019
    Фото: ФФУ

    25 вересня команда збереться у Пущі-Водиці

    Головний тренер молодіжної жіночої збірної України WU-19 Наталія Зінченко оприлюднила список із 20-х гравців, які викликані на навчально-тренувальний збір для підготовки до участі у відбірному етапі чемпіонату Європи-2019.

    25 вересня команда збереться у Пущі-Водиці, де готуватиметься до євротурніру, інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Склад збірної України WU-19

    Воротарі: Марія Вальчук («Ладомир» Володимир-Волинський), Анна-Марія Крищишин («Житлобуд-2» Харків).

    Захисники: Романа Лукач («Львів-Янтарочка» Львів), Соломія Куп’як («Львів-Янтарочка» Львів), Марина Шайнюк (Ладомир» Володимир-Волинський), Вероніка Нікітюк (ВО ДЮСШ Вінниця), Анастасія Ілліна («Єдність-ШВСМ» Плиски), Марія Колещук («Житлобуд-2» Харків).

    Півзахисники: Анастасія Кузьмич, Анна Лемешук, Вікторія Гірин (усі — «Ладомир» Володимир-Волинський), Ірина Котяш («Родина-Ліцей» Костопіль), Надія Вегерич, Валерія Постол (усі — «Єдність-ШВСМ» Плиски), Поліна Янчук («Пантери» Умань), Анастасія Курдюк («Маріупольчанка» Маріуполь), Дар'я Ціхач (ВО ДЮСШ Вінниця).

    Нападники: Оксана Білокур («Пантери» Умань), Надія Куніна («Житлобуд-1» Харків), Юлія Семенюк («Ятрань-Берестівець» Уманський р-н).

    Нагадаємо, підопічні Наталії Зінченко кваліфікаційний раунд ЧЄ-2019 зіграють у Литві з 1-го по 9 жовтня.

    Наші дівчата поборються за вихід до наступного етапу з командами Ірландії, Литви та Фарерських островів.

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