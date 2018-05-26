Волейболісти України здобули першу перемогу у Золотій Європейській лізі

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Збірна України з волейболу. Фото: ФВУ

Збірна України на характері здобула дуже важливу турнірну перемогу

Перша перемога українських волейболістів у цьогорічній Золотій Європейській лізі відбулася у домашньому поєдинку із чвертьфіналістами минулорічного чемпіонату Європи — Словенією (3:0).

Про це повідомляє Федерація волейболу України.

Перші дві партії були напрочуд напруженими. Перевага в них вимірювалася двома очками — двічі по 25:23. У третьому сеті ігрова перевага збірної України була вже досить відчутною. Непогано попрацював на блоках Юрій Семенюк, проте основного головного болю суперникам продовжили завдавати Олег Плотницький, який у сумі набрав 19 очок і Василь Тупчій (14 очок) — 25:18.

Тож, зрештою, збірна України на характері здобула дуже важливу турнірну перемогу, і тепер підопічні Угіса Крастіньша у значно ліпшому настрої будуть готуватися на наступного поєдинку, що відбудеться 26 травня у нідерландському містечку Апельдорн.

Це буде протистояння з з Нідерландами, які у 2-му турі групи В у гостях поступилася Туреччині — 2:3 (23:25, 25:21, 20:25, 25:20, 12:15).

Варто відзначити, що українці з трьома очками посідають 3-й рядок у квартеті В. На один бал більше у нідерландців, 5 пунктів у Туреччини і жодного балу у Словенії.