Волейбольна жіноча збірна України перемогла у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2019



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Волейбольна жіноча збірна України. Фото: volleyball.ua

У другій партії українки дозволили набрати суперницям лише 10 очок

Волейболістки національної збірної України з перемоги розпочали відбірковий цикл чемпіонату Європи-2019.

Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

У запорізькому Палаці спорту «Юність» підопічні Гарія Єгіазарова впевнено обіграли команду Норвегії - 3:0 (25:16, 25:10, 25:19).

Початок першої партії був дещо нервовий. Команди звикали до обстановки, нервували та йшли рівно. Але при рахунку 9:9 у наших волейболісток з’явилася впевненість та бажання перемогти як найшвидше.

Дівчата пішли у відрив 16:10, а згодом і довели сет до 25 очок на свою користь.

У другій партії українки дозволили набрати суперницям лише 10 очок.

А ось третій сет не передбачав нічого, крім перемоги збірної України. Але чи то швидка перемога у перший двох сетах, чи то експерименти зі складом далися в знаки. На першу технічну перерву команди пішли при рахунку 5:8 на користь гостей.

Далі перевага норвезької команди тільки збільшувалася і здавалося, що вболівальники та оновлений Палац Спорту «Юність» обов’язково побачить четвертий сет. Але це гра, це волейбол, а головне жіночий волейбол. І тут може статися все що завгодно.

Навряд чи ми дізнаємося, що в тайм-аутах говорив наставник збірної України, але те, що слова та настанови дуже допомогли, в цьому можна не сумніватися. Збірна України, програючи з рахунком 7:16 здобула перемогу у вирішальному сеті та як наслідок у грі – 25:19 та 3:0.

У групі С також виступають збірні Греції та Чорногорії.

22 серпня наша команда зіграє в Запоріжжі з гречанками.

На чемпіонат Європи вийдуть дві кращі команди групи.