Брати Клички відкрили манеж, аналогів якому в Україні немає (фото)



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Віталій та Володимир Клички відкрили після реконструкції легкоатлетичний манеж на Березняках Фото: пресслужба мера Києва

Легкоатлетичний манеж стане однією з найкращих тренувальних баз в Україні

Мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром відкрили після реконструкції легкоатлетичний манеж Київської міської школи вищої спортивної майстерності, що на Березняках.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Сьогодні ми відкриваємо оновлений легкоатлетичний манеж. Знаковий спортивний об'єкт для столиці. Та, думаю, й для країни загалом. Бо подібних спортивних об'єктів в Україні немає. Манежу 40 років і він вже не відповідав сучасним вимогам. Тому до старого приміщення, в якому здійснили термомодернізацію і повністю замінили інженерне обладнання, прибудували дві одноповерхових і одну двоповерхову будівлю», - сказав Кличко.

Після реконструкції на території манежу з'явилися сучасний зал з трибунами на 300 місць, тренувальні зали, зокрема, з біговими доріжками. Є майданчик для стрибків у довжину. А також - зали для боксу, настільного тенісу та вільної боротьби, нові роздягальні та душові.

Для манежу закупили понад 1,3 тис. одиниць професійного спортивного обладнання, виготовленого в Україні, Європі та США.

Вмонтовані у покриття манежу датчики підраховують кола під час бігу на 3-5 км. Також є система фіксації фальстарту та фотофінішу, яка дозволяє відстежувати результати великої кількості учасників змагань. На інформаційні табло автоматично виводиться результат змагань.

Будівля манежу є енергоощадною та має сучасні системи вентиляції та опалення. Створені умови і для комфортного пересування людей з інвалідністю. Здійснили і благоустрій території навколо спортивного приміщення.

«Цей спортивний об’єкт стане однією з найкращих тренувальних баз в Україні. Ми поспілкувалися зі спортсменами - всі задоволені. За рівнем оснащення легкоатлетичний манеж на Березняках може претендувати на сертифікацію для проведення національних та міжнародних змагань. Переконаний, в цій будівлі буде дуже багато спортивних досягнень, що підніматимуть нашу країну ще на вищий рівень», - додав мер Києва.

Володимир Кличко разом з мером оглянув зали манежу, де вже тренуються спортсмени, і зіграв партію в настільний теніс. Він зазначив, що можливість тренуватися в таких умовах мотивує займатися спортом і досягати високих результатів.

«Я подивився, як тут відремонтували зали, скільки нового обладнання - ми з братом в таких умовах не тренувалися, - сказав Володимир. - Спортсмени, які тут тренувалися, завоювали чотири олімпійських медалі на останніх олімпійських іграх в Ріо. А в цих, найкращих умовах, я переконаний, і результати будуть високими. Сподіваємося, що на наступних олімпійських іграх матимемо щонайменше 10 медалей».

В оновленому манежі вже тренуються олімпійці, члени національних збірних, відомі легкоатлети, борці. Але доступ до манежу матимуть і школярі та всі активні кияни, які займаються фітнесом, оздоровчою фізкультурою та любительським спортом. Манеж працює з 6-ї до 22 години.