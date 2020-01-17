Російський промоутер розгледів імперіалістичну змову проти Повєткіна



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Владімір Хрюнов Фейсбук

Промоутер Владімір Хрюнов вважає Алєксандра Повєткіна найкращим боксером сучасності

Російський промоутер Владімір Хрюнов проголосив кілька дивних думок про свого колишнього боксера Алєксандра Повєткіна. Останнього він вважає найкращим боксером сучасності, потенціал якому завадив повністю розкрити «імперіалістична змова».

«Алєксандр Повєткін – найкращий з боксерів, з якими доводилося працювати. На мою думку, він найкращий боксер сучасності. Він настільки чудовий, що проти нього піднялася імперіалістична машина, яка завадила йому повністю себе реалізувати. Я маю на увазі всі ці історії з допінгом. Якби цього не було, вважаю, він виборов би всі чемпіонські титули в надважкій вазі. Володимиру Кличку вдалося досягти вагомих висот, але там була інша бізнес-складова. Кличко зміг опинитися в управлінні тих людей, які потім прибрали Повєткіна. Я маю на увазі американську складову», - передає слова Хрюнова «Спорт-Експрес».

Нагадаємо, за часів кар’єри братів Кличків Повєткін неодноразово уникав поєдинків проти українців. У жовтні 2013 року Повєткін за шаленої пропагандистської істерії беззаперечно програв у Москві Володимиру Кличку.

А 2016 року Повєткіна двічі ловили на використанні допінгу.