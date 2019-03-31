Віталій Кличко проти того, щоб брат повертався в спорт заради грошей



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Віталій Кличко підтримає будь-яке рішення брата Фото з соцмереж

Мер Києва вважає, що Володимир уже нікому нічого не повинен доводити

Екс-чемпіона світу в суперважкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Bild розповів про своє ставлення до можливого повернення в ринг Володимира Кличка.

«Володимир не повинен нікому і нічого доводити. Він довго був на вершині боксу. Якщо він прийме рішення знову боротися, якщо захоче знову пройти через муки підготовки, то отримає мою повну підтримку. Але він не повинен повертатися в ринг заради грошей. Він і так є успішним бізнесменом після завершення кар'єри», - сказав Кличко.

Нагадаємо, стрімінгова платформа DAZN пропонує українцеві 80 мільйонів доларів за три бої. Також його викликав на бій Мануель Чарр.

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