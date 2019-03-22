Леннокс Льюїс: Після бою з Віталієм Кличком я пішов, бо моя епоха закінчилася, а почалася епоха братів



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Леннокс Льюїс вважає, що рефері справедливо зупинив його бій з Віталієм Кличком proman.com.ua

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Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, один з найкращих бійців в історії боксу британець Леннокс Льюїс розповів про свій двобій з Віталієм Кличком у 2003-му.

- Віталій тоді дійсно виглядав чудово, - каже Льюїс. – Мені сподобався цей бій, тому що Кличко дійсно видав класний поєдинок. Фанам бій також сподобався, тому що він вийшов красивим і захоплюючим. До четвертого раунду у мене не виходило дістатися до Віталія. Наносити акцентовані удари вдалося тільки тоді, коли Кличко втомився. Але потрібно відзначити, що на той час він кілька разів потряс мене сильними ударами. Я трохи недооцінив суперника. Але більшість людей не розуміли, що якби бій продовжився, це позначилося б на здоров'ї Віталія. Я змусив його втомитися протягом шести раундів. Це схоже на заклик недосвідченому плавцю відпливати все далі від берега у відкрите море: рано чи пізно він потоне. Радий, що рефері зупинив бій, тому що не хотів, що б Віталій ходив з одним оком. Судді люблять говорити, що завжди можна побитися в інший день. Абсолютно з цим згоден. Кличко просив реванш, але я вирішив не погоджуватися.

2003-й. Леннокс Льюїс - Віталій Кличко

- На ваших стосунках з Віталієм це не позначилося?

- Ні. Ми завжди були друзями. Ми зустрілися один з одним, перш ніж битися в рингу. Після одного з моїх боїв, Віталій і Володимир підійшли до мене. Перше, що подумав: «Ей, чувак, ці хлопці дійсно великі». Вони вже тоді дивилися на мене, ніби кажучи: «Одного разу ми будемо з тобою битися». Але як би там не було, визнаю, потім вони обидва шукали можливості зустрітися зі мною на рингу, а я дійсно хотів битися з кожним з них. Спочатку – з молодшим. Але так вийшло, що отримав в суперники Віталія, який став одним з найскладніших опонентів для мене.

- Володимира ви так і не дочекалися...

- Я пішов, бо моя епоха закінчилася. Почалася епоха Кличків. У Володимира була відмінна кар'єра, я знімаю капелюха перед ним. Він сформував цілу епоху. І його останній бій, нехай і програний, приніс йому ще більше поваги. Так, ніхто не хоче завершити кар'єру поразкою. Але Володимир довів всьому світу, що у нього був не тільки боксерський стиль і інтелект, а й серце воїна. Якби не було цього прикрого фіаско від Ф'юрі, коли Володимир був сам не свій, програвши ментально і просто майже заснувши в рингу, і тривалого простою, все могло скластися інакше. Володимир взяв майже всі пояси в професійному боксі, ставши першим, хто замінив мене, як безперечного чемпіона суперважкої ваги. Коли я спостерігав за ним, то відчував певне роздвоєння особистості. Частина мене хотіла, щоб Володимир зібрав усі пояси, частина - ні. Але це ж людська природа, чи не так? Тим більше, поки боксували обидва брати, не можна було розраховувати на бій, на кону в якому стояли всі чотири пояси.

- Вас свого часу, як потім і Володимира Кличка, звинувачували, що ви боксували занадто нудно...

- Кажуть, хороший боксер повинен реагувати, а не думати. Це дурниця. Перемагає тільки той, хто контролює свого супротивника. Хороший боксер повинен бути різноманітним. Він повинен знати не тільки, як і коли вдарити, але і те, як захиститися, уникнувши ударів суперника.

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Джерело: Proman