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    Воротар забив гол на останніх секундах матчу Ліги чемпіонів та вивів свій клуб у чвертьфінал (відео)

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    Науель Гусман - стрибнув у безсмертя - Воротар забив гол на останніх секундах матчу Ліги чемпіонів та вивів свій клуб у чвертьфінал (відео)
    Науель Гусман - стрибнув у безсмертя

    У Північній Америці є своя Ліга Чемпіонів і там також гаряче

    Гол аргентинського воротаря Науеля Гусмана вивів мексиканський «Тігрес» до чвертьфіналу північноамериканської Ліги чемпіонів.

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    У матчі проти сальвадорського "Альянсу" Науель Гусман забив за "Тігрес" вирішальний гол у компенсований арбітром час головою після подачі штрафного.

    Відео історичного голу Науеля Гусмана
    Автор: Roman Guevara

    Воротар зробив рахунок 4:2 та вивів мексиканців до чвертьфіналу.

    До цього, за рахунок голу на виїзді, до наступного раунду проходили сальвадорці, які вдома виграли перший матч 2:1.

    Ліга чемпіонів Мексика
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