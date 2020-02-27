Воротар забив гол на останніх секундах матчу Ліги чемпіонів та вивів свій клуб у чвертьфінал (відео)
Науель Гусман - стрибнув у безсмертя
У Північній Америці є своя Ліга Чемпіонів і там також гаряче
Гол аргентинського воротаря Науеля Гусмана вивів мексиканський «Тігрес» до чвертьфіналу північноамериканської Ліги чемпіонів.
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У матчі проти сальвадорського "Альянсу" Науель Гусман забив за "Тігрес" вирішальний гол у компенсований арбітром час головою після подачі штрафного.
Відео історичного голу Науеля Гусмана
Автор: Roman Guevara
Воротар зробив рахунок 4:2 та вивів мексиканців до чвертьфіналу.
До цього, за рахунок голу на виїзді, до наступного раунду проходили сальвадорці, які вдома виграли перший матч 2:1.