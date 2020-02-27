Воротар забив гол на останніх секундах матчу Ліги чемпіонів та вивів свій клуб у чвертьфінал (відео)



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Науель Гусман - стрибнув у безсмертя

У Північній Америці є своя Ліга Чемпіонів і там також гаряче

Гол аргентинського воротаря Науеля Гусмана вивів мексиканський «Тігрес» до чвертьфіналу північноамериканської Ліги чемпіонів.

У матчі проти сальвадорського "Альянсу" Науель Гусман забив за "Тігрес" вирішальний гол у компенсований арбітром час головою після подачі штрафного.

Відео історичного голу Науеля Гусмана Автор: Roman Guevara

Воротар зробив рахунок 4:2 та вивів мексиканців до чвертьфіналу.

До цього, за рахунок голу на виїзді, до наступного раунду проходили сальвадорці, які вдома виграли перший матч 2:1.